Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası sona erdi

30.11.2019 18:06 | Son Güncelleme: 30.11.2019 18:06

Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda milli sporcular 3 altın, 5 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 17 madalya kazandı.

Antalya Spor Salonu'nda 26 Kasım'da başlayan ve 70 ülkeden 1250 sporcunun katıldığı organizasyon ödül töreniyle sona erdi.

Full contact, point fighting, kick light, musical forms kategorilerinde dereceye giren sporculara madalya, belge ve kupaları, Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliği (WAKO) Başkanı Roy Baker, WAKO Asbaşkanı ve Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı ile diğer yetkililerce verildi.

Kayıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonayı güzel sonuçlarla tamamladıklarını belirtti.

Milli sporcuları kutlayan Kayıcı, "Türkiye olarak organizasyonda 3 altın, 5 gümüş, 9 bronz madalya kazandık. İyi organizasyon geçirdik. Katılımcı ülkelerden olumlu tepkiler aldık." diye konuştu.

WAKO yönetiminin 30 Kasım'ı "Dünya Kick Boks Günü" ilan ettiğini anlatan Kayıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile diğer yetkililere Türk kick boksuna desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA