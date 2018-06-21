Dünya Bu İddiayı Konuşuyor! Afrika'da İlaç Karşılığında Genç Kızlarla Cinsel İlişkiye Girdiler

İngiliz kamu yayım kuruluşu BBC'nin haberine göre, Yardım kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorların (MSF) bünyesinde çalışan yardım görevlileri Kenya, Liberya ve Orta Afrika'da ilaç karşılığında muhtaçlarla cinsel ilişkiye girdi.

"GENÇ KIZLAR FUHUŞ İÇİN GELİYORLAR"

Kimliği gizli tutulan ancak MSF'nin Londra bürosunda çalıştığı belirtilen bir muhbirin tanıklığına dayandırılan haberde, Kenya'da görev yapan üst düzey bir çalışanın, kuruluşun binasına fuhuş için genç kızlarla gelip gittiği öne sürüldü. Habere göre, "Kızlar çok gençti ve fuhuş yaptıkları söylentisi vardı." ifadesini kullanan muhbir, bunların MSF binasına cinsel ilişki için getirildiklerini iddia etti. MSF'nin kıdemli çalışanlarının, mevkilerini kendi yararları için kullandığını anlatan muhbir, MSF'nin olaylarla ilgili bilgisi olduğunu da ima etti.

EBOLA KURBANLARINI İSTİSMAR

Haberde tanıklığına yer verilen bir başka muhbir de MSF'nin kıdemli bir çalışanının Ebola salgını sırasında Liberya'da ilaç karşılığında cinsel ilişki kurma hikayelerini övünerek anlattığını öne sürdü. MSF çalışanının "Liberya'daki kızlarla ilaç karşılığında ilişki kurmak o kadar kolay ki!" dediğini aktaran muhbir, "Bu adam, ebeveynlerini ebolaya kurban veren ve ilaç karşılığında her şeyi yapmaya hazır çok sayıda kız olduğunu ima ediyordu" ifadesini kullandı.

OXFAM'LA BAŞLAYAN SKANDAL ZİNCİRİ

İngiliz Times gazetesinin şubat ayında yayımladığı araştırmada, 2010 depreminin ardından Haiti'ye yönelik yardım faaliyeti sırasında yaşanan cinsel istismar vakalarına dair yapılan iç soruşturmanın ardından görevini suistimal etmekle suçlanan 3 Oxfam çalışanının istifa ettiği, 4 çalışanın ise kovulduğu ortaya çıkmıştı. Kuruluşun skandala dair hazırladığı gizli raporda, söz konusu kişilerin muhtaç durumdaki insanlara yardım karşılığı cinsel istismarda bulunmakla suçlandığına, cinsel istismara uğrayanların bir bölümünün "reşit olmayabileceğine" dikkat çekilmişti.