Dünya Bu Güzel İnsanların Hatrına Dönüyor! Kanser Hastaları İçin Ücretsiz Temizlik Yapıyorlar

Debbie Sardone isimli bir kadın, kimsenin aklına gelmeyen ama aslında kimileri için kritik bir öneme sahip olan bir ihtiyacı karşılayacak olan girişimi hayata geçirmiş. Kanser hastaları için ücretsiz temizlik hizmeti!

KEMOTERAPİ, HASTALARI ZORLUYOR

Kanser ile mücadele etmek zaten yeteri kadar zorken bir de günlük işlerle ilgilenmek zorunda olmak hastalar için büyük bir sıkıntı. Eğer etrafınızda size yardımcı olacak birileri yoksa işiniz oldukça zor demektir.Böyle bir ihtiyacın varlığı bile çoğu insanın aklına gelemezken o bir adım atmış ve bunu gerçeğe dönüştürmüş.

"BİR SEBEP İÇİN TEMİZLİK"

Kemoterapinin yıkıcı etkileri ile savaşan kanser hastaları için bu ufak dokunuşun anlamı büyük. Texas'ta kurulan ve Cleaning For A Reason (Bir Sebep İçin Temizlik) isimli, kar amacı gütmeyen vakıf, bağışlar sayesinde insanlara yaklaşık 10 yıldır hizmet veriyor. Vakfın dünyada bir başka örneği daha yok.

AYDA 1 KEZ ÜCRETSİZ TEMİZLİK

Vakıf hastalara, kemoterapi gördükleri dönemde boyunca ayda 1 kez yardımcı oluyor. Sadece Texas ile sınırlı değil ve tüm ülkede hizmet verebilmek için destek olan 547 ortağa sahip. Günde 50 başvuru kabul eden şirket, sadece toksik olmayan temizlik malzemeleri kullanıyor.

YILDA 5 BUÇUK MİLYON ODA TEMZİLİYORLAR

Kurucu Debbie Sardone işe kendi şirketiyle kanser hastalarına yardımcı olmak için ücretsiz temizlik hizmeti vererek başlamış ve daha sonra bu fikri bir vakıf çatısı altında toplayarak yılda 5 buçuk milyon odayı temizleyecek kadar büyük bir organizasyona dönüştürmüş.

GELEN TELEFON HER ŞEYİ DEĞİŞTİRMİŞ

Yıllar önce bir gün Debbie'nin temizlik şirketini arayan bir kadın, kemoterapi ile radyoterapi gördüğünü ve parası olmadığını söylemiş. Temizlik için kendisine yardımcı olmalarını rica etmiş ancak daha konuşurken birden fikrini değiştirip "Belki de param olduğu zaman tekrar aramalıyım sizi" demiş ve telefonu kapatmış. Bu olaydan etkilenen Sardone, telefondaki kadına geri ulaşamasa da o gün kanser hastalarına ücretsiz hizmet vermeye karar vermiş.

19 BİN HASTAYA YARDIMCI OLDULAR

Vakıf bugüne kadar 19 binin üzerinde kanser hastasına yardım etmiş durumda. Bu hizmetin aynı zamanda kirli bir ev ile rutinleri bozulan hastaların psikolojik olarak yaralanmalarının da önüne geçtiği söyleniyor. Sardone, ABD'de 25 bin kadar temizlik hizmeti sunan firmadan bin 150 tanesini kemoterapi gören kanser hastalarına ücretsiz temizlik hizmeti vermek için vakıflarına üye yapmış.

Hasta insanların evlerini temizlemek için gönüllü olan şirketler kadar, insanlar da var. Bu muhteşem insanlar hiçbir karşılık beklemeden hiç tanımadıkları insanların evlerine gidip temizlik yapıyorlar. Vakıf günden güne büyüyerek ABD'den sonra Kanada'ya da yayılmış durumda.



