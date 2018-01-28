10 Yaşındaki Çocuk Einstein ve Hawking'i Bile Geride Bıraktı

İngiltere'de yaşayan Hint asıllı 10 yaşındaki çocuk Üstün Yeteneklileri Destekleme Derneği'nin (Mensa) IQ testinde, 162 puanla Albert Einstein ve Stephen Hawking'ten daha yüksek bir skor elde etti.

EİNSTEİN VE HAWKİNG'İ GEÇTİ

Reading Boys Grammar School'a giden Hint asıllı Mehul Garg, geçen yıl Mensa testinde 162 skoru alan 13 yaşındaki abisi Dhruv gibi sınava girmek istedi.

Aynı testte 160 skoruna sahip ünlü dâhiler Einstein ve Hawking'ten yüksek puan elde etti.

ABİSİNİN REKORUNU DA KIRDI

Anne Divya Garg, Mehul'un hayli rekabetçi bir çocuk olduğunu vurguladığı açıklamasında "Abisi geçen yıl 162 aldığında kendisinin de abisinden daha az zeki olmadığını kanıtlamak istedi" dedi.

Mehul sonuçları aldıktan sonra gözyaşlarına boğulduğunu söyledi.

GOOGLE'I YÖNETMEK İSTİYOR

Kriket ve buz pateni yapmaktan hoşlanan 10 yaşındaki dahi, gelecekte Google gibi büyük bir teknoloji firmasını yönetmek istiyor.

YETENEKLERİ BİTMİYOR

Rübik küpü 100 saniyenin altında bir sürede çözmekten hoşlanan Mehul, aynı zamanda bateri çalıyor.

10 YAŞINDA BİR PROJESİ VAR

Abisi ile birlikte sosyal izolasyonu azaltmayı amaçlayan ve komşuları birbirine bağlayan bir uygulama üzerinde çalışan Mehul, proje için kitlesel fonlama yoluyla şimdiden 1,300 pound bağış topladı.

Mehul, Channel 4'te yayınlanacak Çocuk Dahi 2018 programına da katılacak.