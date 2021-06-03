Dünya Bisiklet Günü'nde tandem bisiklet müjdesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dünya Bisiklet Günü'nde tandem bisiklet müjdesi

Dünya Bisiklet Günü'nde tandem bisiklet müjdesi
Bültenler - Haberler | Güncel

Torbalı Belediyesi'nin hizmetine aldığı ve engelli vatandaşların da bisiklet keyfi sürebilmesi amacıyla iki sürücülü (tandem) bisikletleri, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde tanıttı.

Torbalı'da bisiklete 'Engel' yok

Bugün 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü. Torbalı Belediyesi'nin hizmetine aldığı ve engelli vatandaşların da bisiklet keyfi sürebilmesi amacıyla iki sürücülü (tandem) bisikletleri, bu özel günde tanıttı. Daha önce de Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin tarafından 19 Mayıs'taki kent turunda kullanılan tandem bisikletler, özellikle görme engellilerin bisiklet sürebilme hayalini gerçeğe dönüştürecek. Muzaffer Kebapçıgil Koruluk'unda bulunan tandem bisikletleri kullanmak isteyenler burada görevliler aracılığıyla bisikletlere erişebilecek.

ENGELLİ VATANDAŞLAR BİSİKLET KEYFİ SÜRECEK

Engelli vatandaşların toplumun bir parçası olduğunu, onlara yönelik pozitif ayrımcılıklara imza atmaları gerektiğinin de altını çizen Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin" Bu iki kişilikli tandem bisikletler görme engelli vatandaşlarımızın erişilebilir ve engelsiz bir şekilde yaşama dahil olmasına katkı sağlayacak. Kim bilir belki de en büyük arzusu bisiklet kullanmak olan engelli kardeşlerimizin bu hissi yaşamasını sağlamak bizim için büyük mutluluk kaynağı. Türkiye'de çok az sayıda belediye, görme engelli vatandaşlarımızın da bisiklet keyfi yaşamasına öncülük ediyor. Bunun bir parçası olduğumuz için ayrıca mutluyuz" dedi.

Kaynak: Bültenler

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, şu ana kadar 813 bin civarında öğretmenin aşılandığını, haziran ayı sonuna kadar da geri kalan eğitim çalışanlarının...
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, şu ana kadar 813 bin civarında öğretmenin aşılandığını, haziran ayı sonuna kadar da geri kalan eğitim çalışanlarının...
LGS'ye girecek öğrenciler ve yakınları 6 Haziran Pazar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak
LGS'ye girecek öğrenciler ve yakınları 6 Haziran Pazar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak
İçişleri Bakanlığı: 6 Haziran Pazar günü kırtasiyeler 07.00-15.00 arasında açık olabilecek, buralarda çalışanlar bu zaman diliminde sokağa çıkma...
İçişleri Bakanlığı: 6 Haziran Pazar günü kırtasiyeler 07.00-15.00 arasında açık olabilecek, buralarda çalışanlar bu zaman diliminde sokağa çıkma...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Bergen Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Enes Ünal Okay Yokuşlu Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dünya Bisiklet Günü'nde tandem bisiklet müjdesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 13:53:11. #1.14#

title