DÜNYA BİSİKLET GÜNÜ'NDE DOĞA İÇİN PEDAL ÇEVİRDİLER
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DÜNYA BİSİKLET GÜNÜ'NDE DOĞA İÇİN PEDAL ÇEVİRDİLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manavgat Gençlik Merkezi, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla bisiklet turu düzenledi.

Manavgat Gençlik Merkezi, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla bisiklet turu düzenledi.

7'den 70'e 200'e yakın bisiklet tutkununun katıldığı bisiklet turu yaklaşık 1 saat sürdü.

3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla Manavgat Gençlik Merkezi tarafından bisiklet turu düzenlendi. Her yaştan amatör ve profesyonel bisiklet tutkunlarının katıldığı bisiklet turu, dün saat 18.00'de Atatürk Kültür Merkezi önünden başladı. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı, polis ve jandarma ekiplerinin de eşlik ettiği bisiklet turu saat 19.00'da Titreyengöl Turizm Bölgesi'nde sona erdi.

Manavgat İlçe Spor Müdürü Süleyman Karakaya, Dünya Bisiklet Günü'nde düzenlenen etkinlikle hem gençlerin bisiklet sporuna yönlenmesi hem de doğanın korunması için insanların bisikleti tercih etmesi için farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirtti. Süleyman Karakaya, "Tüm gençlerimizle birlikte hem spor yapmak istiyoruz hem de farkındalık yaratmak istiyoruz. İnsanların daha çok bisiklet kullanmasını istiyoruz. Bisikletin bir ulaşım aracına dönüşmesini istiyoruz. Çünkü şu anda dünyanın gündeminde ne var, ekolojik denge gittikçe bozuluyor ve dünyamız daha kirli bir yer haline gelmeye devam ediyor. Geri dönüşümün, hava kirliliğinin çok önemli hale gelmeye başladığını görüyoruz. Dünyamızı daha az kirletmemiz, daha az tüketmemiz lazım. Onun için bisikleti bir ulaşım aracına dönüştürmek zorundayız. Amacımız bu farkındalığı oluşturmak" diye konuştu.

DÜNYA BİSİKLET GÜNÜ'NDE DOĞA İÇİN PEDAL ÇEVİRDİLER
DÜNYA BİSİKLET GÜNÜ'NDE DOĞA İÇİN PEDAL ÇEVİRDİLER
DÜNYA BİSİKLET GÜNÜ'NDE DOĞA İÇİN PEDAL ÇEVİRDİLER
DÜNYA BİSİKLET GÜNÜ'NDE DOĞA İÇİN PEDAL ÇEVİRDİLER

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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