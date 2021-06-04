Dünya Bisiklet Günü'nde 500 kişi pedal çevirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Dünya Bisiklet Günü'nde 500 kişi pedal çevirdi

Dünya Bisiklet Günü'nde 500 kişi pedal çevirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ile birlikte 500 kişi 6 kilometre bisiklet sürdü.

3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ile birlikte 500 kişi 6 kilometre bisiklet sürdü.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenen 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü Etkinliği kapsamında yaklaşık 500 kişi bisiklet sürdü. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocacsinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Bisiklet İl Temsilcisi Mehmet Lüzumlar ile birlikte vatandaşlar Kadir Has Stadı otoparkından başlayarak pedal çevirdi. 6 kilometrelik yol sonrasında açıklamalarda bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapılacak olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde bisiklet yollarının da bulunacağını aktararak herkesi bisiklet sürmeye davet etti. Başkan Büyükkılıç; "Kayseri'nin jeolojik yapısının bisiklete çok uygun olması ve bizim de yaptığımız çalışmalar ile bisiklet yollarının artırılması konusunda gayretlerimiz ile örnek teşkil etmeliyiz. Hem ekonomik, hem sağlıklı hem de bireysel spor olduğu için de pandemiye uygun. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisindeki bisiklet yollarımızla inşallah hepiniz gurur duyacaksınız. O günleri de iple çektiğimizi söylüyor, herkesi bisiklet sürmeye davet ediyorum" dedi.

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ise; "Bisiklet sporunun yayılmasını ümit ediyoruz. Millet Bahçesi'nde özel yerler ayırılıyor. Bundan sonra mazeret yok, isteyen istediği sporu yapacak" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fatma Şahin Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Demet Akalın Aslı Bekiroğlu
Spor Şenol Güneş Okay Yokuşlu Roland Garros Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dünya Bisiklet Günü'nde 500 kişi pedal çevirdi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 02:20:42. #1.14#

title