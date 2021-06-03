Dünya Bisiklet Günü etkinliğine çocuklar ve ailelerinden büyük ilgi

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kapsamında düzenlenen etkinliğe, aileler çocuklarıyla katıldı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kapsamında düzenlenen etkinliğe, aileler çocuklarıyla katıldı. Çok sayıda anne ve babanın bebek ve çocuklarını ise bisikletlerine aparatla bağlı olan pusetlerde taşımaları renkli görüntüler oluşturdu.

Keşan Belediyesi tarafından Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) ile Keşan Saros Doğa ve Spor Derneği (SARDOS) işbirliğinde 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü nedeniyle 'Haydi Keşan, al bisikletini, yollar almasın bizi' sloganıyla bisiklet turu gerçekleştirildi. Keşan Gençlik Merkezi önündeki bisiklet yolunda başlayan 2 kilometrelik tur, renkli görüntülere sahne oldu. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Andaç Gedik'ün de katıldığı etkinliğe çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 100 bisikletli ilgi gösterdi.

'ÖRNEK OLUYORUZ VE FARKINDALIK YARATIYORUZ'Belediye Başkanı Helvacıoğlu, Keşan'ın Trakya'da en çok bisiklet kullanılan ilçelerden biri olduğunu belirterek, "Trakya'da önderiz, Türkiye'ye de örnek oluyoruz. Bu nedenle 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nü anlamlandırmak için Yeni Mahalle'deki bisiklet yolunda bu etkinliği düzenledik. Bugün için herkese çağrı yaptık. DOÇEK ve SARDOS'ta bize destek verdi. Bisiklet kullanımı farkındalığı oluşturmak amacıyla bugün bir aradayız. Türkiye'ye de örnek oluyoruz ve farkındalık yaratıyoruz" dedi. 'HERKESİN BİSİKLET KULLANMASINI TEMENNİ EDİYORUZ'SARDOS Başkanı Faruk Eker, pandemi sürecindeki kısıtlamalarla bisiklet kullanmanın öneminin bir kez daha ön plana çıktığını ifade ederek, "Bisiklet kullanımı hayatımızın her dönemine yaymamız gereken bir öneme sahip. Bisiklet, insanlara sağlık konusunda çok ciddi katkılar sunduğu gibi, ekonomiye, çevreye de büyük katkı sağlar. Herkesin bisiklet kullanmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.'BAĞIŞIKLIĞIN GÜÇLENMESİ İÇİN BU GİBİ FAALİYETLER ÇOK ÖNEMLİ'DOÇEK Başkanı Hakan Eşme ise bisikletin ekonomiye, çevreye, sosyalleşmeye ve sağlıklı yaşama büyük katkı sağladığını dile getirerek, "Bisiklet, 2 tekerleğiyle bir şehrin trafiğini daha rahat bir konuma getiriyor. Bugün farkındalık yaratmak amacıyla burada toplandık. Hepimizde bisiklet özlemi var. Normalleşmeyle birlikte sadece bisiklet değil, doğayla ilgili yürüyüşler de artacak. Pandemi sürecinde bağışıklığın güçlenmesi için bu gibi faaliyetler çok önemli" ifadelerini kullandı.TURA BİSİKLET APARATINDA TAŞIDIĞI ÇOCUKLARIYLA KATILDI

Bisiklet turuna bazı ailelerde çocuklarıyla katıldı. Tura, bisikletinin arkasına bağladığı taşıma aparatına oturttuğu 2 çocuğuyla katılan Eda Peram, "Bisiklet bizim hayatımızda hep vardı. Çocuklar olduktan sonra onlar da dahil oldu. Bisiklet işlevsel olarak hep hayatımızda olmalı. İnşallah herkes bisikletine hayatını dahil eder ve daha sağlıklı bir hayata adım atar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel