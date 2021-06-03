Dünya Bisiklet Günü etkinliğine çocuklar ve ailelerinden büyük ilgi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dünya Bisiklet Günü etkinliğine çocuklar ve ailelerinden büyük ilgi

Dünya Bisiklet Günü etkinliğine çocuklar ve ailelerinden büyük ilgi
Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Haberler | Güncel

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kapsamında düzenlenen etkinliğe, aileler çocuklarıyla katıldı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kapsamında düzenlenen etkinliğe, aileler çocuklarıyla katıldı. Çok sayıda anne ve babanın bebek ve çocuklarını ise bisikletlerine aparatla bağlı olan pusetlerde taşımaları renkli görüntüler oluşturdu.

Keşan Belediyesi tarafından Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) ile Keşan Saros Doğa ve Spor Derneği (SARDOS) işbirliğinde 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü nedeniyle 'Haydi Keşan, al bisikletini, yollar almasın bizi' sloganıyla bisiklet turu gerçekleştirildi. Keşan Gençlik Merkezi önündeki bisiklet yolunda başlayan 2 kilometrelik tur, renkli görüntülere sahne oldu. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Andaç Gedik'ün de katıldığı etkinliğe çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 100 bisikletli ilgi gösterdi.

'ÖRNEK OLUYORUZ VE FARKINDALIK YARATIYORUZ'Belediye Başkanı Helvacıoğlu, Keşan'ın Trakya'da en çok bisiklet kullanılan ilçelerden biri olduğunu belirterek, "Trakya'da önderiz, Türkiye'ye de örnek oluyoruz. Bu nedenle 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nü anlamlandırmak için Yeni Mahalle'deki bisiklet yolunda bu etkinliği düzenledik. Bugün için herkese çağrı yaptık. DOÇEK ve SARDOS'ta bize destek verdi. Bisiklet kullanımı farkındalığı oluşturmak amacıyla bugün bir aradayız. Türkiye'ye de örnek oluyoruz ve farkındalık yaratıyoruz" dedi.  'HERKESİN BİSİKLET KULLANMASINI TEMENNİ EDİYORUZ'SARDOS Başkanı Faruk Eker, pandemi sürecindeki kısıtlamalarla bisiklet kullanmanın öneminin bir kez daha ön plana çıktığını ifade ederek, "Bisiklet kullanımı hayatımızın her dönemine yaymamız gereken bir öneme sahip. Bisiklet, insanlara sağlık konusunda çok ciddi katkılar sunduğu gibi, ekonomiye, çevreye de büyük katkı sağlar. Herkesin bisiklet kullanmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.'BAĞIŞIKLIĞIN GÜÇLENMESİ İÇİN BU GİBİ FAALİYETLER ÇOK ÖNEMLİ'DOÇEK Başkanı Hakan Eşme ise bisikletin ekonomiye, çevreye, sosyalleşmeye ve sağlıklı yaşama büyük katkı sağladığını dile getirerek, "Bisiklet, 2 tekerleğiyle bir şehrin trafiğini daha rahat bir konuma getiriyor. Bugün farkındalık yaratmak amacıyla burada toplandık. Hepimizde bisiklet özlemi var. Normalleşmeyle birlikte sadece bisiklet değil, doğayla ilgili yürüyüşler de artacak. Pandemi sürecinde bağışıklığın güçlenmesi için bu gibi faaliyetler çok önemli" ifadelerini kullandı.TURA BİSİKLET APARATINDA TAŞIDIĞI ÇOCUKLARIYLA KATILDI

Bisiklet turuna bazı ailelerde çocuklarıyla katıldı. Tura, bisikletinin arkasına bağladığı taşıma aparatına oturttuğu 2 çocuğuyla katılan Eda Peram, "Bisiklet bizim hayatımızda hep vardı. Çocuklar olduktan sonra onlar da dahil oldu. Bisiklet işlevsel olarak hep hayatımızda olmalı. İnşallah herkes bisikletine hayatını dahil eder ve daha sağlıklı bir hayata adım atar" dedi.

   


Dünya Bisiklet Günü etkinliğine çocuklar ve ailelerinden büyük ilgi
Dünya Bisiklet Günü etkinliğine çocuklar ve ailelerinden büyük ilgi
Dünya Bisiklet Günü etkinliğine çocuklar ve ailelerinden büyük ilgi
Dünya Bisiklet Günü etkinliğine çocuklar ve ailelerinden büyük ilgi
Dünya Bisiklet Günü etkinliğine çocuklar ve ailelerinden büyük ilgi
Dünya Bisiklet Günü etkinliğine çocuklar ve ailelerinden büyük ilgi
Dünya Bisiklet Günü etkinliğine çocuklar ve ailelerinden büyük ilgi
Dünya Bisiklet Günü etkinliğine çocuklar ve ailelerinden büyük ilgi
Dünya Bisiklet Günü etkinliğine çocuklar ve ailelerinden büyük ilgi
Dünya Bisiklet Günü etkinliğine çocuklar ve ailelerinden büyük ilgi
Dünya Bisiklet Günü etkinliğine çocuklar ve ailelerinden büyük ilgi
Dünya Bisiklet Günü etkinliğine çocuklar ve ailelerinden büyük ilgi
Dünya Bisiklet Günü etkinliğine çocuklar ve ailelerinden büyük ilgi
Dünya Bisiklet Günü etkinliğine çocuklar ve ailelerinden büyük ilgi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 29 milyon 789 bin 137 oldu
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 29 milyon 789 bin 137 oldu
Son Dakika | Beyaz Saray, Biden'ın 14 Haziran'da NATO Zirvesindeki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelerek ikili ve bölgesel konuları ele...
Son Dakika | Beyaz Saray, Biden'ın 14 Haziran'da NATO Zirvesindeki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelerek ikili ve bölgesel konuları ele...
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, şu ana kadar 813 bin civarında öğretmenin aşılandığını, haziran ayı sonuna kadar da geri kalan eğitim çalışanlarının...
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, şu ana kadar 813 bin civarında öğretmenin aşılandığını, haziran ayı sonuna kadar da geri kalan eğitim çalışanlarının...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Hasan Polatkan Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı İlker Kaleli Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Enes Ünal Ozan Tufan Şenol Güneş Roland Garros Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dünya Bisiklet Günü etkinliğine çocuklar ve ailelerinden büyük ilgi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 21:01:29. #1.14#

title