Dünya Bisiklet Günü Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla Adana Bisiklet Platformu üyeleriyle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla Adana Bisiklet Platformu üyeleriyle bir araya geldi.

Belediye önünde bisiklet tutkunlarıyla buluşan Karalar, koronavirüs salgınıyla sosyal mesafe ve sağlık açısından bisikletle ulaşımın öneminin daha da arttığını kaydetti.

Adana Bisiklet Platformu ile Dünya Bisiklet Günü'nü kutladıklarını belirten Karalar, "Bu anlamlı günde bilinçli bisiklet kullanıcılarına müjdeyi verdik. Stadyum önü, Çatalan Caddesi ve Portakal Çiçeği Parkı bisiklet yolunu bitirdik. Turgut Özal Bulvarı-İller Bankası Kavşağı-Kurttepe Anadolu Lisesi, Adnan Kahveci Bulvarı, 1. Kanal-Öğretmenler Bulvarı arası ve Dilberler Sekisi-Galeria-Sabancı Müzesi bisiklet yollarına başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA