Dünya birincisi Bitlis balı organik üretilecek



BİTLİS - Bitlis Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Arı Yetiştiriciliği Birliği tarafından ortaklaşa yapılan proje kapsamında yayla balında dünya birinciliği elde eden Bitlis balı, artık organik olarak üretilecek.

Bitlis Arı Yetiştiriciliği Birliğinde düzenlenen toplantıda arıcılara organik balın üretimi ile ilgili bilgiler verilerek, kalitenin ve verimin arttırılması yönünde çalışmalar yapıldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fatih Asak ve Arı Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Medeni Avcil tarafından toplantıya çağrılan arıcılara organik bal üretimi detaylarıyla anlatıldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fatih Asak, Bitlis balının üretim şeklinin sertifikalı hale getireceğini belirterek, "Bitlis'te 140 binin üzerinde arılı kovan varlığımız var. Beraber bir proje oluşturduk. Bitlis'teki balın kalitesi ve tüketici anlamında ilimizin balının kalitesi tartışılmaz. Fakat bizler bunun üzerine ne koyabiliriz diye yaptığımız çalışmalarda, organik bal üretiminin Bitlis için olmazsa olmaz kanaatine vardık. Bizde bir proje geliştirdik ve Bakanlığımıza sunduk. Bu projeyi gerçekleştirirken, Arı Yetiştiriciliği Birliği Başkanımızın da bizlere çok katkısı oldu. Proje neticesinde 28 arıcımıza organik bal üretiminde yardımcı olma manasında gerekli sertifikasyon kuruluşu ile bir protokol imzaladık. 28 arıcımızın sertifikalı ve organik bal üretimini Bakanlığımızın gönderdiği ödenekler kapsamında finanse ettik" dedi.

Arıcılarla eğitim kapsamında bir araya geldiklerini dile getiren Fatih Asak, "Bu projenin nihayetinde 28 arıcımız organik ürün sertifikasına sahip olmuş olacak ve Bitlis'imize 28 arıcımızın ürettikleri ballarla Türkiye piyasasında organik ballarla hak ettikleri yeri almış olacaklar. Bu projemizin başarılı olması, diğer arıcılarımızı da gayrete getirecek. Amacımız bunu daha da yaygınlaştırmak. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın bu şekilde güzel projeleri oluyor ve biz de bu projeler neticesinde üreticilerimizle bir araya geliyoruz. Onların çabası, gayreti, desteği ve bizlerin destekleri neticesinde hep beraber Bitlis balı zaten hak ettiği değerdeydi, ama biz bunu tescillemiş olacağız. Hayırlı olmasını ben temenni ediyorum. Arıcılarımız da bu işte heyecanlılar, gayretliler. Biz ve birliğimiz olarak da arıcılarımıza bu konuda ne gerekiyorsa destek anlamında vermeye hazırız" diye konuştu.

Üretilen balın bal organik sertifikaya sahip olduğu zaman piyasada daha yüksek bir fiyata satılacağını ifade eden Asak, "Çünkü pazarlar var. Tüketici alışkanlıkları artık organik ürünler üzerine şekilleniyor. Bizler organik ürün üretirsek, yaklaşık 4 katı bir fiyatla piyasa girmiş olacağız. Dolayısıyla üreticimiz 4 katı bir parayla piyasa girmiş olacaklar" ifadelerini kullandı.

Bitlis balının dünya ölçeğinde emsallerinden üstün özelliklere sahip olduğunu ifade eden Arı Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Medeni Avcil ise, şunları söyledi:

"Bitlis arıcısı çok kıymetli, çok zengin bir floristik potansiyele sahiptir. Şu ana kadar Bitlis balı hak ettiği yere gelememiştir. Bu kadar çok endemik bitki ve tıbbi bitkiden elde dilen Bitlis balının daha yeni yeni ticarileştirilmesine yönelik çalışmalarda Bitlis balının değeri ortaya çıktı. Birçok arıcımız katıldıkları birçok yarışmada Türkiye ve dünya birinciliği gibi dereceler aldılar. Bu da Bitlis balının çok önemli bir kıymetinin olduğunun göstergesidir. Bizler her zaman söylüyorduk, Bitlis balı dünyanın en güzel balıdır diye. Ama bu tür yarışmalarda tescil ettik ki Bitlis balı hakikaten sözde değil yapılan bu analizlerde üstün özelliklere sahip olduğu ortaya çıktı. Şimdiye kadar bu şekilde devam eden üretim tarzının sertifikalandırılarak bir başlangıç olarak 30 civarında arıcımızın artık bundan böyle sertifikalı üretim yapması ileride daha çok arıcımızın da bu işe başlama nedeni olacaktır. Bu başlangıç olarak iyi sayıdır, ancak önümüzdeki yıllarda daha da çok artacaktır. Böylece Bitlis balı da hak ettiği yeri alacaktır. Zaten balın ticarileştirilmesine ilişkin olarak da Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının da çalışmaları vardır. Nitekim alınan ve toplanan numunelerde Bitlis balındaki parametreler oldukça sevindiricidir. Hatta Bitlis balının İspanya balında ve Türkiye'deki birçok baldan daha üstün olduğuna ilişkin hem DAP'da hem de bizim elimizde veriler var" şeklinde konuştu.