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Son dakika haberleri... Dünya bilek güreşi şampiyonunun evinde yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Dünya Bilek Güreşi Şampiyonu Atilla Koçak'ın evinin çatısında yangın çıktı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Dünya Bilek Güreşi Şampiyonu Atilla Koçak'ın evinin çatısında yangın çıktı.

Yangın, Darıca ilçesi Piri Reis Mahallesi Beril Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonu Atilla Koçak evinin çatısını tamir etmek istedi. Tamir işlemi esnasında çatıda yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süreli paniğe sebep olan yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye erlerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Son dakika haberleri... Dünya bilek güreşi şampiyonunun evinde yangın

Son dakika haberleri... Dünya bilek güreşi şampiyonunun evinde yangın

Son dakika haberleri... Dünya bilek güreşi şampiyonunun evinde yangın

Son dakika haberleri... Dünya bilek güreşi şampiyonunun evinde yangın

Son dakika haberleri... Dünya bilek güreşi şampiyonunun evinde yangın

Son dakika haberleri... Dünya bilek güreşi şampiyonunun evinde yangın

Son dakika haberleri... Dünya bilek güreşi şampiyonunun evinde yangın

Son dakika haberleri... Dünya bilek güreşi şampiyonunun evinde yangın

Son dakika haberleri... Dünya bilek güreşi şampiyonunun evinde yangın

Son dakika haberleri... Dünya bilek güreşi şampiyonunun evinde yangın

Son dakika haberleri... Dünya bilek güreşi şampiyonunun evinde yangın

Son dakika haberleri... Dünya bilek güreşi şampiyonunun evinde yangın
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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