Dünya Bilek Güreşi Kupası

Bedensel engelli milli sporcular, Dünya Bilek Güreşi Kupası'nda 6 madalya kazandı.

Dünya Bilek Güreşi Kupası

Bedensel engelli milli sporcular, Dünya Bilek Güreşi Kupası'nda 6 madalya kazandı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen organizasyonda 22 ülkeden yaklaşık 300 sporcu mücadele etti.
Milli sporculardan Ümit Burunlular 3 altın madalya kazanırken, Kenan Eroğlu 2 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA
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