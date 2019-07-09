Bedensel engelli milli sporcular, Dünya Bilek Güreşi Kupası'nda 6 madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen organizasyonda 22 ülkeden yaklaşık 300 sporcu mücadele etti.

Milli sporculardan Ümit Burunlular 3 altın madalya kazanırken, Kenan Eroğlu 2 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA