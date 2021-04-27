Dünya bilardo müsabakalarının yeni adresinde çalışmalar devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dünya bilardo müsabakalarının yeni adresinde çalışmalar devam ediyor

Dünya bilardo müsabakalarının yeni adresinde çalışmalar devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gölbaşı'nda temel atma töreni yapılan Bilardo Turnuva Tesisi'nde inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Gölbaşı'nda temel atma töreni yapılan Bilardo Turnuva Tesisi'nde inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Sporun merkezi olma yolunda büyük adımlar atan Gölbaşı Belediyesi, uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapmayı ve Gölbaşı'nı bilardonun merkezi yaparak geleceğin sporcularını yetiştirmeyi planladıkları tesisin çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. 2 bin metrekare inşaat alanına sahip bilardo kompleksinin Türkiye'de bir ilk olduğuna vurgu yapan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Tesisimizin inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Tesisimiz hem sporumuza hem de Gölbaşı'mıza anlam katacak. Dünya ve Avrupa şampiyonaları burada gerçekleşecek. ABD'den Japonya'ya İspanya'dan Kore ve Vietnam'a kadar bütün dünya şampiyonlarına burada ev sahipliği yapacağız" dedi.

Federasyon binası Gölbaşı'na taşınıyor

Tesisin içerisinde yer alacak alanlardan da bahseden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Tesisimizde, federasyon binası, turnuva salonu, fuaye, kafeterya ve mutfak, seyirci ve sporcu ayrı giriş-çıkış alanları, bay-bayan sporcu giyinme odaları, maç öncesi ve molalarda sporcuların maça hazırlanabilmesi için sporcu dinlenme odası, hakem odası, sinema koltuklu çift tribün, tüm salona hakim loca, toplantı salonu, açık otopark gibi pek çok alan bulunacak" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çatıya çıkarak intihara kalkışan adam, karısı ve çocuklarını görünce atlamaktan vazgeçti
Çatıya çıkarak intihara kalkışan adam, karısı ve çocuklarını görünce atlamaktan vazgeçti
73 yıllık inşaat şirketinin mağdurları seslerini sosyal medyadan duyurdu: İpoteğimizi kaldırın
73 yıllık inşaat şirketinin mağdurları seslerini sosyal medyadan duyurdu: İpoteğimizi kaldırın
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Engin Altay Süleyman Soylu Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Acun Ilıcalı Farah Zeynep Abdullah
Spor Diego Ünal Karaman Fırat Aydınus Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Faruk Fatih Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Dünya bilardo müsabakalarının yeni adresinde çalışmalar devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 01:41:12. #1.16#

title