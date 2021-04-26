Gölbaşı'ndaki bilardo kompleksinde inşaat çalışmalar devam ediyor
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Gölbaşı'ndaki bilardo kompleksinde inşaat çalışmalar devam ediyor

Gölbaşı'ndaki bilardo kompleksinde inşaat çalışmalar devam ediyor
Anadolu Ajansı / Soner Aksakal - Haberler | Güncel

Gölbaşı'nda temeli atılan Uluslararası Bilardo Turnuva Tesisi'nde inşaat çalışmaları devam ediyor.

Gölbaşı'nda temeli atılan Uluslararası Bilardo Turnuva Tesisi'nde inşaat çalışmaları devam ediyor.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 2 bin metrekare inşaat alanına sahip bilardo kompleksinin Türkiye'de bir ilk olduğunu belirtti.

Tesisin inşaat çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden Şimşek, "Tesisimiz hem sporumuza hem de Gölbaşı'mıza anlam katacak. Dünya ve Avrupa şampiyonaları burada gerçekleşecek. ABD'den Japonya'ya, İspanya'dan Kore ve Vietnam'a kadar bütün dünya şampiyonlarına burada ev sahipliği yapacağız." dedi.

Tesisin içerisinde yer alacak alanlardan da bahseden Şimşek, şunları kaydetti:

"Tesisimizde, federasyon binası, turnuva salonu, fuaye, kafeterya ve mutfak, seyirci ve sporcu ayrı giriş-çıkış alanları, bay-bayan sporcu giyinme odaları, maç öncesi ve molalarda sporcuların maça hazırlanabilmesi için sporcu dinlenme odası, hakem odası, sinema koltuklu çift tribün, tüm salona hakim loca, toplantı salonu, açık otopark gibi pek çok alan bulunacak."

Gölbaşı'ndaki bilardo kompleksinde inşaat çalışmalar devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal

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