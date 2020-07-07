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Dünya Bilardo Federasyonu'ndan sanal turnuva

Dünya Bilardo Federasyonu (UMB) koronavirüs pandemisi sürecinde ilk defa sanal bilardo turnuvası düzenleyecek.

Dünya Bilardo Federasyonu'ndan sanal turnuva
07.07.2020 13:36 | Son Güncelleme: 07.07.2020 13:40

Dünya Bilardo Federasyonu (UMB) koronavirüs pandemisi sürecinde ilk defa sanal bilardo turnuvası düzenleyecek.

Dünya klasmanında Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir'in de olduğu ilk 8 sporcunun yarışacağı sanal turnuva, yarın başlayacak ve 12 Temmuz Pazar günü sona erecek. Sporcular kendi lokasyonlarında karşılıklı olarak 50 sayı üzerinden maç yapacaklar. Maçlar UMB sayfasında One Sports Tv aracılığı ile (Facebook ve Youtube) ve Kozoom.com'dan canlı yayınlanacak.

Turnuva sisteminde, sekiz sporcu dörderli iki gruba ayrılacaklar. Gruplardan çıkan en iyi birinci ve ikinci sporcular yarı finalde karışılaşacak, kazananlar ilk sanal turnuvanın şampiyonunu belirlemek için final maçını yapacaklar.

Grup eşleşmeleri şöyle:  

Grup ADick Jaspers ( Hollanda )Dani Sanches ( İspanya )Semih Saygıner ( Türkiye)Tayfun Taşdemir ( Türkiye)

Grup BTorbjörn Blomdahl ( isveç )Eddy Mercks ( Belçika )Quyet Chien Tran ( Vietnam )

Myung- Woo Cho (Güney Kore)


Kaynak: DHA

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