Biden'dan Türkiye'ye sert eleştiri içeren kararname: Türkiye'nin Suriye'deki eylemleri IŞİD'e karşı mücadeleye sekte vuruyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş
BBC

Biden'dan Türkiye'ye sert eleştiri içeren kararname: Türkiye'nin Suriye'deki eylemleri IŞİD'e karşı mücadeleye sekte vuruyor

BBC - Haberler | Dünya
Biden'dan Türkiye'ye sert eleştiri içeren kararname: Türkiye'nin Suriye'deki eylemleri IŞİD'e karşı mücadeleye sekte vuruyor

Beyaz Saray sitesinden kamuoyuna duyurulan başkanlık kararnamesinde Türkiye, Suriye'nin kuzeydoğusundaki askeri harekatlarıyla IŞİD'e karşı mücadeleye sekte vurmakla eleştiriliyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray internet sitesinde Çarşamba günü yayınlanan Suriye ile ilgili başkanlık kararnamesinde Türkiye'nin bu ülkenin kuzeydoğusundaki askeri operasyonlarını "IŞİD ile mücadeleye sekte vurduğunu" söyleyerek eleştiriyor.

"Suriye'deki durum ve Suriye ile ilgili Ulusal Olağanüstü Hal Durumu'nun Devamına Dair Not" başlığını taşıyan ve Kongre'ye de gönderilen kararname esas olarak bu ülkenin ABD açısından oluşturduğu düşünülen ulusal güvenlik tehdidi nedeniyle 2019 yılında ilan edilmiş olan Olağanüstü Hal önlemlerinin bir yıl daha uzatılmasını düzenliyor.

Başkan Joe Biden'ın imzasını taşıyan kısa metninin ana bölümünde en önemli kısmı Türkiye'ye yönelik eleştiri oluşturuyor.

Başkanlık kararnamesinde, Olağanüstü Hal önlemlerinin devamı kararına gerekçelerin belirtildiği satırlar şöyle:

"Suriye'deki ve Suriye ile ilgili konulardaki durum; özellikle de Türkiye Hükümeti'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda askeri harekat yürütme eylemleri; Irak ve Suriye'deki İslam Devleti'ni (IŞİD) yenilgiye uğratmak için sürdürülen mücadeleye sekte vuruyor ve siviller için tehlike oluşturuyor, bölgedeki barış, güvenlik ve istikrarı tehdit etmeyi sürdürüyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenliği ve dış politikasına sıra dışı ve olağan üstü bir tehdit oluşturmaya devam ediyor."

Kısa kararname metninde bu gerekçelerle, Suriye konusundaki olağanüstü önlemlerin bir yıl daha uzatıldığı, kararnamenin resmen kayıtlara geçirildiği ve Kongre'ye de gönderildiği kaydediliyor.

BBC
Joe Biden: Türkiye'nin Suriye'deki askeri eylemleri zarar veriyor

Joe Biden: Türkiye'nin Suriye'deki askeri eylemleri zarar veriyor

 Miçotakis'ten 'Türkiye' iması: Atina saldırıya uğrarsa Fransa yardımımıza koşacak

Miçotakis'ten "Türkiye" iması: Atina saldırıya uğrarsa Fransa yardımımıza koşacak

 Türkiye'nin Libya'ya 'çocuk savaşçı gönderdiğini' iddia eden BM raporuna Ankara'dan yalanlama

Türkiye'nin Libya'ya "çocuk savaşçı gönderdiğini" iddia eden BM raporuna Ankara'dan yalanlama
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Seda Sayan Kubilay Aka Seren Serengil
Spor Muslera Fatih Terim Stefan Kuntz Ahmet Nur Çebi Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Biden'dan Türkiye'ye sert eleştiri içeren kararname: Türkiye'nin Suriye'deki eylemleri IŞİD'e karşı mücadeleye sekte vuruyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 15:57:03. #1.13#