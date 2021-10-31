Beyaz Saray'dan 'Erdoğan-Biden' görüşmesine yönelik açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmesi tamamlandı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Biden, yapıcı ilişkileri sürdürme, işbirliği alanlarını genişletme ve fikir ayrılıklarını etkin bir şekilde yönetme arzusunun altını çizdi" denildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden'ın görüşmesine ilişkin şu ifadelere yer verildi: "Biden, yapıcı ilişkileri sürdürme, işbirliği alanlarını genişletme ve fikir ayrılıklarını etkin bir şekilde yönetme arzusunun altını çizdi. Biden, Türkiye'nin Afganistan'daki NATO misyonuna yaklaşık yirmi yıldır yaptığı katkılardan dolayı takdirini dile getirdi. Liderler, Suriye'deki siyasi süreci, Afganlara insani yardımın ulaştırılmasını, Libya'daki seçimleri, Doğu Akdeniz'deki durumu ve Güney Kafkasya'daki diplomatik çabaları ele aldı."

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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