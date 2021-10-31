Beyaz Saray'dan 'Erdoğan-Biden' görüşmesine yönelik açıklama - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beyaz Saray'dan 'Erdoğan-Biden' görüşmesine yönelik açıklama

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Beyaz Saray'dan 'Erdoğan-Biden' görüşmesine yönelik açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmesi tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmesi tamamlandı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Biden, yapıcı ilişkileri sürdürme, işbirliği alanlarını genişletme ve fikir ayrılıklarını etkin bir şekilde yönetme arzusunun altını çizdi" denildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden'ın görüşmesine ilişkin şu ifadelere yer verildi: "Biden, yapıcı ilişkileri sürdürme, işbirliği alanlarını genişletme ve fikir ayrılıklarını etkin bir şekilde yönetme arzusunun altını çizdi. Biden, Türkiye'nin Afganistan'daki NATO misyonuna yaklaşık yirmi yıldır yaptığı katkılardan dolayı takdirini dile getirdi. Liderler, Suriye'deki siyasi süreci, Afganlara insani yardımın ulaştırılmasını, Libya'daki seçimleri, Doğu Akdeniz'deki durumu ve Güney Kafkasya'daki diplomatik çabaları ele aldı."


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son Dakika! Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden zirvesine ilişkin açıklama: Yapıcı ilişkileri sürdürmek istiyoruz

Son Dakika! Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden zirvesine ilişkin açıklama: Yapıcı ilişkileri sürdürmek istiyoruz

 ABD Başkanı Biden'dan 'Türkiye'ye F-16'ları vermeyi planlıyor musunuz?' sorusuna yanıt: İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz

ABD Başkanı Biden'dan "Türkiye'ye F-16'ları vermeyi planlıyor musunuz?" sorusuna yanıt: İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz

 Erdoğan ile Biden arasındaki görüşme bugün gerçekleşecek! Masada kritik başlıklar var

Erdoğan ile Biden arasındaki görüşme bugün gerçekleşecek! Masada kritik başlıklar var
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet

Çok Okunan Haberler

title