Dünya Benzeri Yeni Bir Gezegen Keşfedildi

Fransa'nın Grenoble kentinde bulunan Planetoloji ve Astrofizik Enstitüsü gökbilimcileri, kırmızı bir yıldızın yörüngesinde dönen dünya benzeri bir gezegen keşfetti.



Fransa'da Çarşamba günü gökbilimciler tarafından keşfedilen yeni gezegenin, Dünya'nın da içinde bulunduğu galaksinin uç noktalarında olduğu ve insan yaşamı için gereken su ve diğer şartları barındırabileceği söylendi.



Gökbilimcilerin açıklamasına göre, kırmızı bir yıldız olan ve yörüngesinde yalnızca bir gezegen barındıran Ross 128 ismindeki yıldız, Dünya'dan 11 ışık yılı uzaklığında bulunuyor.



Gökbilimciler, Ross 128'in diğerlerine göre en sakin yıldızlarından biri olduğunu ve gezegen üzerindeki yaşamı silebilecek şiddetli radyasyon patlamaları barındırmadığını söylüyor.



Yeni gezegenin araştırma lideri Xavier Bonfils konuyla ilgili, "Gerçekleşebilecek patlamalar, gezegendeki atmosferi temizleyebilir. Ross 128 mahallemizdeki en sakin yıldızlardan biri" dedi.



Fransız gökbilimciler, gezegeni doğrudan göremese de, Şili'de bulunan bir teleskopla gezegenin etrafındaki titreşimleri ölçerek, gezegenin kütlesinin Dünya'nınkinin iki katı olabileceğine işaret ediyor.



Gökbilimcilerin kullandığı aygıtlar, galakside bulunan diğer gezegen ve yıldızları görebilecek kadar gelişmiş olmasa da, Ross 128'in yörüngesinde bulunan gezegen, yeni bir hayat için umut veriyor.



Doktor Bonfils Ross 128'in en az beş milyar yıl yaşında olabileceğini ve yıllar önce yıldızın yüzeyinde gerçekleşen patlamaların, gezegendeki atmosferi temizleyerek uygun yaşam şartları barındırmış olabileceğini söyledi. - İstanbul