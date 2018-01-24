Dünya Benzeri Yaşam Koşullarına Sahip İki Gezegen Keşfedildi

Bilim insanları, muhtemel su ve ısı kaynağı bulunan ve yaşanabilir koşullara sahip olabileceği düşünülen iki gezegen keşfetti.

Bilim insanları, geçen yıl yedi gezegen ve bir yıldızdan oluşan ve Trappist-1 olarak adlandırdıkları güneş sistemi keşiflerinin ardından, Dünya benzeri bir gezegen bulmak için araştırmalara başlamıştı.

Trappist-1 sistemini incelemeye başlayan gökbilimcilere göre, Samanyolu genelinde Dünya kadar büyük ve kayalık gezegenler bulunabilir.

Gezegensel Bilim Enstitüsü'nden Doktor Amy Barr, Macaristan'daki meslektaşlarıyla Trappist-1 sistemindeki gezegenlerin matematiksel bir modelini çıkardı.

Modellemeden elde edilen bulgularla bilim insanlarına göre, sistemde yer alan yedi gezegenin altısında sıvı veya buz halinde olmak üzere su ve hatta gezegenlerden birinde okyanus bulunabilir.

Ekip daha sonra, gezegenler üzerindeki muhtemel yüzey sıcaklığını belirlemek için gezegenlerin yörüngelerini modelledi.

Barr Guardian'a yaptığı açıklamasında, "Tappist-1 sistemindeki gezegenler yumurta şeklinde değişik bir yörüngede yer alıyor. Yani gezegenler, sistemlerindeki yıldızın yörüngesinde döndükleri her seferde biraz daha esniyor ve genişliyor" dedi.

Jüpiter'in uydusu Io'da da, gezegenlerde anlatılan aynı itme-çekme hareketi gerçekleşirken gökbilimciler bu eylemi gelgit sıcağı olarak adlandırıyor. Bu sıcaklık nedeniyle de Io'nun yüzeyi yanardağlar, lav akıntıları ve kalderanın patlamasıyla oluşuyor.

Barr, Jüpiter'de gözlemlenen hareketin gezegenlerde de benzer bir şekilde oluştuğunu söylerken, "Yaşanan esneme ve genişleme gezegenin iç yapısında ısınmaya neden olduğu için, gezegenin kendi iç sürtünmesine göre hareket ettiğini düşünüyoruz" dedi.

Astronomy ve Astrophysics dergisinde yayınlanan makalede bilim insanları modellemesi çıkarılan sistemdeki gezegenleri sırayla a,b,c,d,e olarak adlandırırken, gelgit sıcağı barındırmaları sebebiyle en yaşanabilir gezegenlerin d ve e gezegenleri olduğunu açıklarken Barr, "makul bir yüzey sıcaklığı" ile bu gezegenlerin "ılıman bölgede" olduğunu söyledi.

Gelgit sıcaklığının sadece bir gezegeni ısıtmakla kalmayıp, aynı zamanda gezegenin kimyasını, manto içindeki akışını ve yaşamın gelişmesine müsait şartları barındırması sebebiyle incelenen gezegenlerde gelgit sıcağının var olma olasılığı, bilim insanlarını üzerinde yaşam koşulları bulunan gezegenleri arama ve incelemede teşvik ediyor. - İstanbul