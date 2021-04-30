Dünya Bayrak Yarışları Şampiyonası yarın Polonya'da başlıyor

Dünya Bayrak Yarışları Şampiyonası'nın beşincisi yarın Polonya'nın Silezya bölgesinde başlayacak.

Dünya Bayrak Yarışları Şampiyonası'nın beşincisi yarın Polonya'nın Silezya bölgesinde başlayacak.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcular hafta sonu düzenlenecek şampiyonada; erkekler 4×100, erkekler 4×400 ve karışık takım 4×400 metre kategorilerinde 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota almaya çalışacak.

Organizasyonun ilk gününde yarın 3 kategoride seçmeler, 2 Mayıs Pazar günü ise finaller yapılacak.

Atletizm Milli Takımı'nda Dünya Bayrak Yarışları Şampiyonası'nda mücadele edecek sporcular şunlar:

4×100 metre erkekler: Ramil Guliyev, Jak Ali Harvey, Emre Zafer Barnes, Ertan Özkan, Oğuz Uyar, Umut Uysal

4×400 metre erkekler: Berke Akçam, Yavuz Can, İlyas Çanakçı, Oğuzhan Kaya, Kubilay Ençü, Batuhan Altıntaş

4×400 metre karışık: Oğuzhan Kaya, Kubilay Ençü, Sinan Ören, Emel Şanlı Kırçın, Büşra Yıldırım, Elif Polat

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu