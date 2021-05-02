Dünya Bayrak Yarışları Şampiyonası Polonya'da devam ediyor
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Dünya Bayrak Yarışları Şampiyonası Polonya'da devam ediyor

Dünya Bayrak Yarışları Şampiyonası Polonya'da devam ediyor
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Polonya'nın Silezya bölgesinde düzenlenen Dünya Bayrak Yarışları Şampiyonası'nın ilk gününde Türkiye, üç branşta yarışırken, finallere kalamadı.

Polonya'nın Silezya bölgesinde düzenlenen Dünya Bayrak Yarışları Şampiyonası'nın ilk gününde Türkiye, üç branşta yarışırken, finallere kalamadı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ilk olarak erkekler 4×400 metrede piste çıkan milli atletler, ikinci seride mücadele etti.

Yarışta Oğuzhan Kaya, Yavuz Can, Berke Akçam ve İlyas Çanakçı dörtlüsüyle yer alan milliler, 3.06.05 ile serisini 4. tamamladı. Final için serisini ilk 2'de tamamlaması gereken milli takım, final şansını kaybetti.

Erkekler 4x100 metrede Avrupa ikincisi unvanına sahip milli takım ise ilk seride piste çıktı. Emre Zafer Barnes, Jak Ali Harvey, Ertan Özkan ve Ramil Guliyev'den oluşan mili takım, üçüncü kulvardan start aldığı yarışta 39.59 ile 5. oldu. Türkiye, bu sonuçla finalin dışında kaldı.

4×400 metre karışıkta Kubilay Ençü, Büşra Yıldırım, Elif Polat ve Sinan Ören'den oluşan milli takım, 3.20.98'lik dereceyle serisini 4. bitirdi. Genel sıralamada 18'inci basamakta yer alan milliler, finalin uzağında kaldı.

Organizasyon, bugün yapılacak yarışlarla sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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