Dünya Basketbol Antrenörleri Birliğinden "evde kalanlar" için eğitim programı

Dünya Basketbol Antrenörleri Birliği (WABC), hazırladığı videolarla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde kalan kişilere, tecrübeli antrenörlerin anlatımıyla basketbolun temel prensiplerini öğrenme fırsatı sunuyor.

Dünya Basketbol Antrenörleri Birliği (WABC), hazırladığı videolarla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde kalan kişilere, tecrübeli antrenörlerin anlatımıyla basketbolun temel prensiplerini öğrenme fırsatı sunuyor.

Yapılan açıklamaya göre Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından faaliyetleri desteklenen ve organize edilen WABC, basketbol ilke, kavram ve temel prensiplerini öğretmek için hazırladığı videolardan bazılarını yayınlamaya başladı.

"Antrenör Klinikleri" eğitim programı videoları, 25 hafta boyunca haftada iki kez WABC'nin Facebook sayfasından yayımlanacak. Programda, olimpiyat oyunları, FIBA'nın basketbol dünya kupaları, NBA, WNBA, gençlik dünya kupaları ve NBA ile FIBA'nın düzenlediği "Sınır Tanımayan Basketbol"da yer alan başarılı antrenörler tecrübelerini aktaracak.

Eğitimler, WABC'nin Facebook sayfasının yanı sıra FIBA'nın YouTube kanalından da izlenebilecek.

Kaynak: AA