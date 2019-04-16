Dünya Basınının Manşetinde Notre Dame Yangını

Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangın, Fransa'nın olduğu kadar dünya basının gündeminde de ilk sıraya oturdu.

Bazı gazeteler Fransa ile dayanışmanın göstergesi olarak manşetlerinde üzüntülerini aktaran ifadeler kullanırken, bir çok yazılı basın, ana sayfalarının tamamını Notre Dame Katedrali'ne ayırdı. Euronews.com'da Görüntüle