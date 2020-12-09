Dünya basını, Webo'ya yapılan ırkçı söylemi manşetlerine taşıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Dünya basını, Webo'ya yapılan ırkçı söylemi manşetlerine taşıdı

09.12.2020 11:55 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:55
Dünya basını, Webo'ya yapılan ırkçı söylemi manşetlerine taşıdı

Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'nun, Paris Saint-Germain (PSG) ile oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemine maruz kalması, dünya basınında geniş yer buldu.

Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'nun, Paris Saint-Germain (PSG) ile oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemine maruz kalması, dünya basınında geniş yer buldu.

İngiliz basınından Guardian, "Irkçılık skandalı" manşetiyle okuyucularına duyurduğu haberde, Pierre Webo'ya maç sırasında kırmızı kart gösterilmesi nedeniyle olayların alevlendiğini belirterek, UEFA'nın konu hakkında detaylı bir soruşturma başlatmasını öne çıkardı.

"Irkçı hakem maçı erteletti" başlığıyla haberini yayımlayan The Times gazetesi, "Hakemin ırkçı söylemi, Medipol Başakşehir ve PSG'li oyuncuların maç sırasında soyunma odasına gitmesine yol açtı." şeklinde görüş belirtti.

İspanyol basınından As gazetesi, "Irkçılığa son verin" manşetiyle öne çıkarttığı haberinde eylemi gerçekleştiren Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun geçmişi hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. Romanya'da 2007 yılında ikinci lig hakemi olarak görev alan Coltescu'nun FIFA tarafından aynı yıl üçüncü lige düşürülmesine rağmen bir yıl sonra ülkede birinci lig maçlarına atanmaya başlandığı ve kariyeri boyunca yönettiği maçlarda tartışmaların odağında kaldığı vurgulandı. Rumen hakemin bu sezon sadece Petrocub ile Backa Topola arasında UEFA Avrupa Ligi eleme turu maçında görev aldığından bahsedilen haberde, Romanya 1. Futbol Ligi'nde 23 Kasım'da Gaz Metan Medias ile Steaua Bükreş arasında oynanan karşılaşmada Coltescu'nun verdiği kararlarla tartışmalara yol açtığı da ifade edildi.

Futbolcuların sahayı terk etmesine ve maçın ertelenmesine yol açan konuşmaları deşifre eden Marca, PSG'li futbolculardan Kylian Mbappe ve Neymar'ın da Medipol Başakşehir'in tepkisine destek verdiğini vurguladı.

Fransa basınından L'Equipe, "Bıktık artık!" başlıklı haberinde Medipol Başakşehir'de forma giyen Demba Ba'nın dördüncü hakeme "Neden zenci diyorsun?" cümlesini defalarca tekrarladığını hatırlatarak, "Takımların sahaya çıkmama kararı almasının ardından iki saat boyunca gerçek olamayacak bir atmosfer yaşandı. Maçın ertelenmesi, beklenen sondu. Futbol olarak adlandırılabilecek bir şey kalmamıştı ve bu maç, tarihe geçti." değerlendirmesinde bulunuldu.

İtalya basınından TuttoSport, "Paris'te rezillik" manşetli haberinde "Parc des Princes Stadı'nda PSG ile Medipol Başakşehir arasındaki Şampiyonlar Ligi karşılaşması büyük bir kaos ortamına sahne oldu. Hakemin ırkçı söylemine ilk olarak Demba Ba önderliğindeki Türk takımının yedek kulübesi tepki gösterdi. Olayın şokunu atlatan PSG'li oyuncular da rakiplerinin tepkisine destek verdi ve karşılaşma 14. dakikada hakem rezaleti nedeniyle sona erdi." yorumunu yaptı.

"Irkçılık yüzünden Şampiyonlar Ligi maçı ertelendi" başlığıyla haberini sunan ABD basınından The New York Times, "Hakemin ırkçılık içerikli söylemlerinin ardından PSG ve Medipol Başakşehirli oyuncular stada çıkmayı reddetti. Demba Ba'nın Coltescu'ya, 'Beyaz insan demiyorsun. Yalnızca insan diyorsun. Peki neden siyah bir insandan bahsederken, ona siyah insan diyorsun?' sorusunu yöneltmesi, öne çıkarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

İlgili Haberler

Basın Ekspres Yolu'nda kepçe taşıyan TIR kaza yaptı
Basın Ekspres Yolu'nda kepçe taşıyan TIR kaza yaptı
Çevrim İçi 'Yerelde Basın Buluşmaları'nın ikincisi Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri özelinde gerçekleştirildi
Çevrim İçi "Yerelde Basın Buluşmaları"nın ikincisi Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri özelinde gerçekleştirildi
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişi, görüntü alan basın mensubunu darp etti
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişi, görüntü alan basın mensubunu darp etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Yaşar Güler Donald Trump Ekrem İmamoğlu
Magazin Alişan Cemal Hünal Perihan Savaş Haluk Bilginer
Spor Samatta Erol Bulut Okan Buruk Fatih Terim Josef De Souza
Tüm Haberler Psg Hakem Aralık Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dünya basını, Webo'ya yapılan ırkçı söylemi manşetlerine taşıdı - Paris
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 11:58:42. #1.14#
title