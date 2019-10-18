Dünya basını Suriye'nin kuzeyindeki 120 saatlik ateşkes anlaşması için ne dedi?

18.10.2019 12:27

Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin dün Ankara'da yapılan heyetler arası görüşmeler neticesinde Barış Pınarı Harekatı'na ara verilmesi üzerinde uzlaşması dünyada geniş yankı buldu. Güvenli Bölge tesis edilmesi ve bu süreçte Kürt güçlerin bölgeden çekilmesi için ilk planda beş gün sürmesi planan ateşkes, yeni Brexit anlaşması ile birlikte dünya basınında manşetlerde yer aldı.



Türkiye-ABD arasında yapılan ateşkes anlaşması için yabancı basında öne çıkan başlıklar Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle