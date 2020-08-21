Dünya basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini "tarihi keşif" başlığıyla duyurdu
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Dünya basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini "tarihi keşif" başlığıyla duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de doğalgaz rezervi bulunduğuna ilişkin açıklaması dünya basınında "Tarihi Keşif" başlığıyla yer aldı.

Dünya basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini
21.08.2020 17:27 | Son Güncelleme: 21.08.2020 17:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de doğalgaz rezervi bulunduğuna ilişkin açıklaması dünya basınında "Tarihi Keşif" başlığıyla yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunduğu müjdesi, dünya basınında son dakika koduyla duyuruldu. Londra merkezli Reuters haber ajansı müjdeyi "Erdoğan, Karadeniz'de tarihi Türk gaz keşfini açıkladı" başlığıyla verdi. Haberde gaz rezervinin Ankara'nın Rusya, İran ve Azerbaycan gibi ülkelerden enerji ithalatına olan bağımlılığını düşüreceği şeklinde yorumlandı.

AP haber ajansı ise "Türkiye, Karadeniz'de büyük doğalgaz rezervi keşfetti" şeklinde haberi duyururken, AFP haber ajansı da "Erdoğan, Karadeniz'de 'Türkiye tarihindeki en büyük gaz keşfini' duyurdu" ifadelerine yer verdi. Rusya'nın TASS haber ajansı "Türkiye, Karadeniz'de büyük bir doğalgaz rezervi buldu" ifadelerini kullanırken Yunanistan gazetesi Kathimerini de "Erdoğan, Türkiye'nin Karadeniz'de şimdiye kadarki en büyük doğalgaz rezervi bulduğunu söyledi" başlığıyla habere yer verdi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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