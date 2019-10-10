Dünya basını Barış Pınarı Harekatı'nı nasıl gördü?

10.10.2019 12:06

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı operasyon dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) Rusya'ya birçok ülkede gazeteler ilk sayfalarından operasyonu duyurdu.



New York Times: 'Kürtler yüzüstü bırakıldı'



Amerikan basınında Barış Pınarı Harekatı'na yer verilirken 'Kürtler yüzüstü bırakı' ifadelerini kullandı. The New York Times 10 Ekim günü çıkardığı ilk sayfasında "Türkiye silahlanırken bir müttefike ihanet" başlığına yer verdi. Euronews.com'da Görüntüle