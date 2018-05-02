Dünya Basın Özgürlüğü Günü Kutlu Olsun

Taban, yayımladığı mesajında, "Büyük bir özveri ve fedakarlıkla görevlerini sürdüren tüm basın mensuplarının ve basın kuruluşlarının 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Gününü kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

BASIN; HABER ALMA VE YAYMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN EN ETKİLİ ARACI

Birleşmiş Milletlerce, 1994 yılında alınan bir karar doğrultusunda, 3 Mayıs tarihi tüm çağdaş ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de "Dünya Basın Özgürlüğü Günü" olarak kutlanılmaktadır diyen Taban, "Basın, demokratik hayatımızın vazgeçilmez bir unsuru. Basın, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olarak tarafsız ve objektif bir biçimde haber ve bilgi akışı sağlayarak toplumu aydınlatma ve doğru bilgilendirme görevini üstlenmektedir" dedi.

TOPLUMUN GEREKSİNİM DUYDUĞU HER ALANDA VARLAR

Basın, toplumun gereksinim duyduğu her konuda, araştırma, bilgilendirme, aydınlatma, toplum ve ülkemiz yararına kamuoyu oluşturma gibi önemli bir kamu hizmetini yerine getirmekte olduğunu belirten Taban, "Bu görevini özgürce yapabilmesi ve yaptığı görevin amacına ulaşmasında, basın özgürlüğünün büyük önemi bulunmaktadır. Basının hür ve tarafsız olması da, bireyin ve toplumun haber alma ve bilgi edinme hakkını kullanmasına, kamuoyunun duygu ve düşüncelerini objektif olarak yansıtmasına, bu suretle demokrasi ve insan hakları ile temel hak ve özgürlüklerin gelişimine katkıda bulunmaktadır" şeklinde konuştu.

İNEGÖL'E DEĞER KATIYORLAR

Sahip olduğu değerleriyle her geçen gün daha dazla gelişen ve değişen bir şehir hüviyetine bürünen İnegöl'ün bu yadsınamaz başarı öyküsünün yansıtılmasında basın mensuplarının önemli bir görevi yerine getirdiklerine şahit oluyoruz diyen Taban, "Bu duygu ve düşüncelerle, ilçemizde, büyük bir özveriyle görevlerini sürdüren tüm basın mensuplarımızın, "Dünya Basın Özgürlüğü Günü "nü kutluyor, aile bireyleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk içinde, nice başarılı yıllar temenni ediyor, en içten kalbi duygularımla sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.