Dünya Basın Fotoğrafı'nın 2019'a damgasını vuran fotoğraf adayları
Haberler » Dünya » Dünya Basın Fotoğrafı'nın 2019'a damgasını vuran fotoğraf adayları - Haberler

Dünya Basın Fotoğrafı'nın 2019'a damgasını vuran fotoğraf adayları

Dünyanın en tanınmış basın fotoğrafçılığı ödüllerinden World Press Photo'nun bu seneki adayları belirlendi. Ödüller için bir araya gelen bağımsız bir jüri geçen seneye damgasını vuran fotoğrafları seçti. İşte o karelerden altısı.

25.02.2020 22:12 | Son Güncelleme: 25.02.2020 22:12
Dünya Basın Fotoğrafı'nın 2019'a damgasını vuran fotoğraf adayları

Dünyanın en tanınmış basın fotoğrafçılığı ödüllerinden World Press Photo'nun bu seneki adayları belirlendi.


Ödüller için bir araya gelen bağımsız bir jüri geçen seneye damgasını vuran fotoğrafları seçti. İşte o karelerden altısı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler