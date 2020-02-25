Dünya Basın Fotoğrafı'nın 2019'a damgasını vuran fotoğraf adayları

25.02.2020 22:12 | Son Güncelleme: 25.02.2020 22:12

Dünyanın en tanınmış basın fotoğrafçılığı ödüllerinden World Press Photo'nun bu seneki adayları belirlendi.



Ödüller için bir araya gelen bağımsız bir jüri geçen seneye damgasını vuran fotoğrafları seçti. İşte o karelerden altısı. Euronews.com'da Görüntüle