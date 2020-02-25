Dünya Basın Fotoğrafı'nın 2019'a damgasını vuran fotoğraf adayları
Dünyanın en tanınmış basın fotoğrafçılığı ödüllerinden World Press Photo'nun bu seneki adayları belirlendi. Ödüller için bir araya gelen bağımsız bir jüri geçen seneye damgasını vuran fotoğrafları seçti. İşte o karelerden altısı.
25.02.2020 22:12 | Son Güncelleme: 25.02.2020 22:12
Dünyanın en tanınmış basın fotoğrafçılığı ödüllerinden World Press Photo'nun bu seneki adayları belirlendi.
Ödüller için bir araya gelen bağımsız bir jüri geçen seneye damgasını vuran fotoğrafları seçti. İşte o karelerden altısı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com