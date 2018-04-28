Dünya Barışı" İçin Kağıttan Turna Uçurdular

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "dünya barışı" için minik öğrencilerle origami sanatıyla kağıttan turna kuşu yaptı.

Karaaslan, Samsun Rotary Kulübü Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin yaptığı "Allı turnam selam söyle dünyaya" etkinliğine katılarak minik öğrencilerle origami sanatıyla kağıttan turna kuşu yaptı. Karaaslan, turnanın kanatlarına "Dünya barışı" için mesaj yazdı. Karaaslan ve çocuklar, daha sonra kağıttan turnaları uçurdu.

Karaaslan, etkinlik ile çocukların dünyaya barış mesajı gönderdiğini belirterek, "Dünyaya karşı barış mesajının en güçlü çıkış hali, bir çocuğun kaleminden çıkan mesajdır. Küçücük yürekleri ile dünyaya güçlü şekilde barış mesajı vermekteler. Öğrencilerimizle birlikte turnaların kanatlarına yazdığımız barış mesajını bir anlamda buradan uçurduk." dedi.

Samsun'da 1919 kişilik koro kuruldu

Atatürk Ortaokulunu da ziyaret eden Karaaslan, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 99'uncu yılını 1919 kişilik koro ile kutlayacak öğrencilerle sohbet etti.

Karaaslan, "1 adım yeter 1919 çocuk ve gençlik korosu"nun tanıtımını yaptıktan sonra öğrencilerle, "Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa" türküsünü söyledi.

Koroda 74 öğretmen ile 61 okuldan bin 919 öğrenci yer alıyor.

Koro, ilk konserini "Atatürk, Cumhuriyet ve Samsun"u anlatan marşlarla 14 Mayıs'ta Tekkeköy ilçesinde verecek.