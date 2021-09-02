Dünya Barış Gününde anlamlı konser
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dünya Barış Gününde anlamlı konser

Dünya Barış Gününde anlamlı konser
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

İzmit Belediyesi, 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında yerel müzisyenlerin sahne aldığı "Barış Konseri" düzenledi.

İzmit Belediyesi, 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında yerel müzisyenlerin sahne aldığı "Barış Konseri" düzenledi.

İzmit Belediyesi'nin, 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinlikleri kapsamında Sabri Yalım Parkı'nda düzenlediği Barış Konserinde, şarkılar dünya barışı için söylendi. Dün akşam saat 18.30'da başlayan konserde sahne alan İzmit'in sevilen grubu Görkem Subaşı ve orkestrası, şarkılarını dünya barışı için seslendirdi. İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen konserde; barış, kardeşlik, birlik ve beraberlik mesajları verildi. Konsere yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, şarkılara hep bir ağızdan eşlik ettiler. - KOCAELİ

Dünya Barış Gününde anlamlı konser
Dünya Barış Gününde anlamlı konser

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Ezgi Mola Münir Özkul Deniz Akkaya Mahsun Kırmızıgül
Spor Diego Marcao Muslera Şenol Güneş Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Dünya Barış Gününde anlamlı konser - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 10:54:22. #1.14#

title