Dünya Barış Günü'nü aşureyle kutladılar
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Dünya Barış Günü'nü aşureyle kutladılar

Dünya Barış Günü'nü aşureyle kutladılar
Bültenler - Haberler | Güncel

1 Eylül Dünya Barış Günü'nü Konak Meydanı'nda kutlayan İzmir Kent Konseyi, kardeşçe yaşama vurgu yaparak yurttaşlara aşure dağıttı.

İzmir Konak Meydanı bir kez daha kardeşliğe ev sahipliği yaptı. 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle Konak Meydanı'nda bir araya gelen İzmir Kent Konseyi bileşenleri, barış ve kardeşliğe vurgu yaparak yurttaşlara aşure ikram etti. Konak Meydanı'ndaki yurttaşlar aşure ikramına büyük ilgi gösterdi.

YURTTA BARIŞ DÜNYADA BARIŞ

İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nevin Öğütcen Dünya Barış Günü ve aşure ikramı nedeniyle yaptığı konuşmada, savaşların getirdiği yıkıma dikkat çekti ve Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta Barış Dünyada Barış" sözlerinin öneminin bugün daha iyi anlaşıldığını söyledi. Öğütcen, "Biliyoruz ki savaşlar korku, acı, şiddet, gözyaşı demektir.

SEVDA SÖZLERİDİR BARIŞ

Özgürlük, adalet ve barış ancak yitirildiği zaman değeri anlaşılan kavramlardır" diyerek sözlerini Yannis Ritsos'un çok bilinen "Barış" Çocuğun gördüğü düştür barış. Ananın gördüğü düştür barış. Ağaçlar altında sevdalıların sevda sözleridir barış. Dizeleriyle başlayan şiiri okuyarak tamamladı. Konuşmalardan sonra Konak Meydanı'ndan geçen yurttaşlara bin adet aşure dağıtıldı. İzmir Kent Konseyi Başkanı Seniye Nazik Işık ve Konseyin paydaşları ile birlikte çok sayıda stk temsilcisi etkinliğe katıldı.

1 Eylül Dünya Barış Günü Almanya'nın 1 Eylül 1939 yılında Polanya'yı işgal ederek 2. Dünya Savaşı'nı başlatması, birçok ülkede 1 Eylül tarihinin Dünya Barış Günü olarak kutlanmasına neden oldu. Birleşmiş Milletler ise 2001 yılından bu yana 21 Eylül'ü Dünya Barış Günü kabul ediyor.

Kaynak: Bültenler

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