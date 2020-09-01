Sefirin Kızı 2. sezon 2. fragman yayınlandı! Sefirin Kızı ne zaman başlayacak? Sefirin Kızı oyuncuları kimler? Yeni sezon fragmanı ile büyük heyecan uyandıran Sefirin Kızı, aşkın, çaresizliğin ve kavganın her halini yansıtıyor. Sefirin kızı ne zaman başlayacak? Sefirin kızı oyuncuları kimler?

Geçtiğimiz sezona damga vuran ve reytingleri alt üst eden dizi, yeni sezona bomba geri dönüş yapmaya hazırlanıyor. Yeni sezon fragmanında Nare ile Sancar'ın kavuşması için aşması gereken olaylar olacak. Peki, Sefirin Kızı yeni sezona ne zaman başlayacak? Sefirin Kızı oyuncuları kimler?

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Ne yalan ne destan olabilen Nare ile Sancar, şimdi çocukları için endişeden kahrolan bir anne ile babadırlar. Kaza yapan ve ciddi bir beyin travması geçiren Kavruk bulunur, ama Melek ortada yoktur. Nare ile Sancar bütün kavgalarını bir kenara bırakıp kızlarını bulmaya çalışırlar. Melek kaybolunca velayet davası ertelenmiştir. Önce kızlarını bulup sonra onun için savaşa gireceklerdir.

Gediz, bu tablonun içinde iyice yabancı hisseder. Ona ne velayet davasını ne de Melek'in kaybolduğunu haber vermemişlerdir. Ancak kapıya gelen bir sürpriz, Gediz'i tüm bu olayların ortasına taşır. Nare çocuğunu ararken, Akın'ın onun hakkında başka planları vardır ve bu sefer kendisine çok güçlü bir ortak bulmuştur; Kahraman. Kahraman'dan Melek'i kullanarak Nare'yi kaçırmasını ister. Ancak Kahraman'ın kendine has yöntemleri vardır ve izlediği yol önce büyük bir mutluluğa, sonra Sancar'ın bir denizin dibinde ölümle karşı karşıya kalmasına sebep olur.

SEFİRİN KIZI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni sezonda ne zaman ekranlarad olacağı merak konusu olann dizi, 7 Eylül Pazartesi günü ekranlara gelecek. Büyük merakla beklenen sezonun fragmanı yayınlandı.

SEFİRİN KIZI OYUNCULARI KİMLER?

Engin Akyürek ( Sancar )

Neslihan Atagül ( Nare )

Erdal Küçükkömürcü ( Güven Çelebi (Sefir) )

Gonca Cilsaun ( Halisefe )

Tülin Yazkan ( Menekşe )

Erhan Alpay ( Akın )

Uraz Kaygılaroğlu ( Gediz )

Ömrüm Nur Çamçakallı ( Nare'nin küçüklüğü )

İlayda Ildır

Hivda Zizan Alp ( Elvan )

Doğukan Polat ( Yahya )

Sami Aksu

Edip Tepeli

Esra Kızıldoğan ( Müge )

Cansu Gültekin

Nilüfer Kıçarslan

Kaan Sevi

Hakan Ummak

Cemre Öktem ( Zehra )

Yağmur Başkurt

Beren Gençalp ( Melek )

SEFİRİN KIZI 18. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!