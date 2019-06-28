Dünya Bankasından yoksulluğun azaltılması için Endonezya'ya 300 milyon dolar kredi

Dünya Bankası, Endonezya'da yoksulluğun azaltılması için 300 milyon dolarlık krediyi onayladı.

Endonezya ajansı Antara'nın haberine göre, Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulunun onayladığı 300 milyon dolarlık kredi ile ülkedeki 66 binden fazla köyde hizmetlerin iyileştirilmesi ve yoksulluğun azaltılması amaçlanıyor.

Dünya Bankası Endonezya ve Doğu Timor Ülke Direktörü Rodrigo Chaves, yaptığı açıklamada, tahsis edilecek kredinin kırsal bölgede altyapı eksikliği ve gelir eşitsizliğine yapacağı desteğin ekonomik büyümeyi artırma çabalarına da katkıda bulunacağını ifade etti.

Chaves ayrıca Endonezya'da son yıllarda yoksullukla ve gelir dağılımında adaletsizlikle mücadelede ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Endonezya İstatistik Ajansının 2018 yılı verilerine göre, ülke nüfusunun yüzde 9,66'sı yani 25,6 milyon Endonezyalı yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

Kaynak: AA