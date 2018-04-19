Dünya Bankasından "Yatırım İçin Mükemmel Bir Fırsat" Değerlendirmesi

Dünya Bankası Grubu Başkanı Kim, "İçinde bulunduğumuz güçlü büyüme dönemi beşeri ve fiziki sermayeye yatırım yapmak, altyapı boşluklarını doldurmak, eğitim ve sağlık hizmetlerini iyileştirmek, kadınların iş gücüne katılımını artırmak için mükemmel bir fırsat." dedi.