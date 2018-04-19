Dünya Bankasından "Yatırım İçin Mükemmel Bir Fırsat" Değerlendirmesi

Dünya Bankası Grubu Başkanı Jim Yong Kim, güçlü küresel büyümenin beşeri ve fiziki sermayeye, altyapıya, eğitim ve sağlık hizmetlerine yatırım için mükemmel bir fırsat olduğunu söyledi.

Kim, IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında düzenlediği basın brifinginde küresel ekonomiyi değerlendirdi.

Dünya ekonomisinin güçlü bir ivme kazandığına işaret eden Kim, "Küresel büyümenin bu yıl üretim, yatırım ve ticaretteki artış ile emtia fiyatlarındaki yükseliş sayesinde yüzde 3,1'e yükselerek 2011'den bu yana en güçlü performansını göstermesini bekliyoruz." dedi.

Kim, ülkelerin ekonomik büyümenin olumlu etkilerinin toplumun her kesimi tarafından hissedilmesi için harekete geçmesi gerektiğini belirterek, "İçinde bulunduğumuz güçlü büyüme dönemi beşeri ve fiziki sermayeye yatırım yapmak, altyapı boşluklarını doldurmak, eğitim ve sağlık hizmetlerini iyileştirmek, kadınların iş gücüne katılımını artırmak için mükemmel bir fırsat" ifadesini kullandı.