Dünya Bankasından Sudan'a 2 milyar dolar hibe destek sözü - Haberler
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Dünya Bankasından Sudan'a 2 milyar dolar hibe destek sözü

AA / Ömer Erdem - Haberler | Güncel
Dünya Bankasından Sudan'a 2 milyar dolar hibe destek sözü

Dünya Bankası, ekonomik büyümesine destek olmak amacıyla Sudan'a, gelecek yıl 2 milyar dolar hibe yardım sözü verdi.

Dünya Bankası, ekonomik büyümesine destek olmak amacıyla Sudan'a, gelecek yıl 2 milyar Dolar hibe yardım sözü verdi.

Dünya Bankası Sudan Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Dünya Bankası Başkanı David Malpass'ın Sudan'ı ziyaret ettiği belirtildi.

Malpass'ın, Dünya Bankasından Sudan'a başkan düzeyinde 50 yıl aradan sonra yapılan bu ilk ziyarette Sudanlı yetkililerle bir araya geldiği ifade edildi.

Ziyaretin, Ağır Borç Yükü Altındaki Yoksul Ülkeler İnisiyatifinin, Sudan'ın uluslararası piyasalara geri dönmesine izin veren kararının ardından ülkeye yapılan ilk üst düzey ziyaret olduğu belirtilen açıklamada, "Sudan ile yeniden bir arada olmaktan çok mutluyuz. Gelecek yıl süresince hükümetin yoksulluğu azaltma ve ekonomik büyümeyi artırma çabalarını desteklemek için 2 milyar dolarlık hibe tahsis edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Sudan, geçen yıl ABD'nin "teröre destek veren ülkeler listesi"nden çıkarılmıştı.

AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri
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