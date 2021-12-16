Dünya Bankasından Nijerya'ya 700 milyon dolar kredi - Haberler
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Dünya Bankasından Nijerya'ya 700 milyon dolar kredi

Dünya Bankasından Nijerya'ya 700 milyon dolar kredi
AA / Adam Abu - Haberler | Güncel

Dünya Bankası, Uluslararası Kalkınma Birliğinin Nijerya'nın iklim değişikliğiyle mücadelesi için 700 milyon dolar kredi verilmesini onayladı.

Dünya Bankası, Uluslararası Kalkınma Birliğinin Nijerya'nın iklim değişikliğiyle mücadelesi için 700 milyon dolar kredi verilmesini onayladı.

Dünya Bankası Nijerya Dış İlişkiler Yetkilisi Mansir Nasir, yaptığı yazılı açıklamada, Nijerya'nın Tarım-İklim Esneklik Projesi'ni desteklemek için Dünya Bankasının 700 milyon dolar kredi onayladığını belirtti.

Söz konusu kredinin sürdürülebilir peyzaj yönetimi uygulanmasını artıracağını aktaran Nasir, ülkenin iklime dayanıklı entegre peyzaj yönetimi için de uzun vadeli elverişli ortamı güçlendireceğini kaydetti.

Nijerya'daki başlıca mahsullerin verimliliği, hükümetin çölleşmeyle mücadele çabalarına rağmen kısmen iklim değişikliği nedeniyle son 20 yılda istikrarlı şekilde düşmüştü.

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AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri

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