Dünya Bankasından İller Bankasına Finansman

Dünya Bankası kaynaklarından, Hazine geri ödeme garantisi altında, İller Bankası AŞ'ye "Sürdürülebilir Şehirler Projesi-2" için 73,5 milyon avroluk kredi sağlandı.

Hazinenin konuya ilişkin duyurusu, müsteşarlığın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, bugün imzalanan kredi ve garanti anlaşmalarıyla Dünya Bankası kaynaklarından Hazine geri ödeme garantisi altında, "Sürdürülebilir Şehirler Projesi-2" için İller Bankası AŞ'ye 73,5 milyon avro tutarında kredi sağlandı. Söz konusu proje kapsamında kredi, İller Bankası AŞ tarafından belediyelere aktarılarak altyapı finansmanı amacıyla kullanılacak.