Dünya Bankasından Gambiya'ya 40 milyon dolarlık tarım kredisi - Haberler
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Dünya Bankasından Gambiya'ya 40 milyon dolarlık tarım kredisi

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
Dünya Bankasından Gambiya'ya 40 milyon dolarlık tarım kredisi

Dünya Bankasının, kapsayıcı, dayanıklı ve rekabetçi bir tarım için Gambiya'ya 40 milyon dolarlık bir kredi paketini daha onayladığı bildirildi.

Dünya Bankasının, kapsayıcı, dayanıklı ve rekabetçi bir tarım için Gambiya'ya 40 milyon dolarlık bir kredi paketini daha onayladığı bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberler e göre, Dünya Bankasının Gambiya Temsilcisi Feyi Boroffice, yaptığı açıklamada, Gambiya'nın tarıma yatırım yapmak üzere 40 milyon dolarlık kredi paketini onayladıklarını belirtti.

Boroffice, Gambiya'nın ancak tarım gibi kilit ekonomik sektörlerde kalkınma üzerindeki kısıtlamaları ele alarak kırılganlıktan kurtulabileceğine işaret etti.

Krediyle ülkedeki tarımsal ticaret ortamını etkinleştirmeye yönelik yatırım yapılacağını kaydeden Boroffice, hükümetin tarım ticaretini artırma çabalarını da destekleyeceğini ifade etti.

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AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri

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