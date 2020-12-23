Dünya Bankasından Çin ekonomisi için "politika desteği" uyarısı Açıklaması
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Dünya Bankasından Çin ekonomisi için "politika desteği" uyarısı Açıklaması

23.12.2020 20:41 | Son Güncelleme: 23.12.2020 20:44
Dünya Bankasından Çin ekonomisi için

Dünya Bankası, Çin'in ekonomik toparlanmasının hız kazandığını ancak risklerin devam ettiğini belirterek, politika desteğinin erken bırakılmasının toparlanmayı raydan çıkarabileceğini bildirdi.

Dünya Bankası, Çin'in ekonomik toparlanmasının hız kazandığını ancak risklerin devam ettiğini belirterek, politika desteğinin erken bırakılmasının toparlanmayı raydan çıkarabileceğini bildirdi.

Banka, Çin ekonomisine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı, "Toparlanmadan Yeniden Dengelemeye" başlıklı Çin Ekonomik Güncelleme Raporu'nun Aralık 2020 sayısını yayımladı.

Raporda, bu yılın ilk çeyreğinde yaşanan çöküşün ardından, etkili salgın kontrol stratejisi, güçlü politika desteği ve dirençli ihracatın yardımıyla Çin'deki ekonomik faaliyetin beklenenden daha hızlı normalleştiği aktarıldı.

Toparlanmanın hızlı olmasına rağmen düzensiz olduğu belirtilen raporda, Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 2, gelecek yıl ise yüzde 7,9 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Raporda, Çin'in ekonomik toparlanmasına yönelik risklerin yüksek ama genel olarak dengeli olduğuna işaret edilerek, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının ekonomik faaliyeti olumsuz etkilemeye devam edebileceği bildirildi.

"Küresel ortam zorlu ve belirsiz"

Küresel ekonominin durgunluk içinde, toparlanma yolunun ise düzensiz ve istikrarsız olduğuna dikkat çekilen raporda, "Küresel ortamın zorlu ve oldukça belirsiz kalmaya devam etmesi bekleniyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda, yakın vadeli belirsizlikle başa çıkmak için hem Çin hem de dünyanın geri kalanında uyarlanabilir bir politika çerçevesi gerekeceği vurgulanarak, "Politikada zamanından önce çıkış ve aşırı sıkılaştırma toparlanmayı raydan çıkarabilir." ifadesi kullanıldı.

Esnek ve destekleyici para politikasının yanı sıra Çin'in mali alanını büyümeyi aşağı yönlü risklere karşı korumada kullanabileceğine değinilen raporda, pazar odaklı yapısal reformların potansiyel büyümede daha keskin bir düşüşün önlenmesine, dış dengesizliklerin azaltılmasına, daha dayanıklı ve kapsayıcı bir ekonominin temelinin atılmasına yardımcı olacağı kaydedildi.

Raporda, başlıca ticaret ortaklarıyla devam eden gerilimlerin de kalıcı bir toparlanma için risk oluşturmaya devam edeceği vurgulanırken, Kovid-19 salgınına yönelik etkili bir aşının hızlı ve yaygın bir şekilde piyasaya sürülmesinin ise daha güçlü bir büyümeyi destekleyeceği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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