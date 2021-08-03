Dünya Bankası: Yemenlilerin yüzde 70'i açlık tehlikesiyle karşı karşıya

Dünya bankası, Yemen'de gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) 2015'ten bu yana yarı yarıya düştüğünü ve Yemenlilerin yüzde 70'inin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Dünya bankası, Yemen'de gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) 2015'ten bu yana yarı yarıya düştüğünü ve Yemenlilerin yüzde 70'inin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Dünya Bankasının internet sitesinde yayımlanan raporda, Yemen'de 2014'ten beri devam eden iç savaşın ülke ekonomisini çökerttiği ve Yemenlilerin yüzde 80'inin yoksulluk sınırı altında olduğu belirtildi.

Raporda, GSYH'nin 2015'ten bu yana yarıya düştüğü ve Yemenlilerin yüzde 70'inin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu aktarıldı.

Yemen'de 7 yıldır devam eden savaş nedeniyle yaklaşık 4 milyon insanın yerinden edildiği kaydedilen raporda, ülkede 12 milyonu çocuk 24 milyon Yemenlinin insani yardıma muhtaç olduğu ifade edildi.

Raporda ayrıca, ülkenin liman kentleri çevresinde çıkan çatışmalar, ithalatın durma noktasına gelmesi ve 2015'den beri yerel para biriminde yaşanan üç kat değer kaybı nedeniyle gıda fiyatlarının aşırı derecede arttığı bilgisine yer verildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz