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Dünya Bankası ve IMF'den ortak 'salgın' açıklaması

Dünya Bankası ve IMF, koronavirüs salgınının neden olduğu insani ve ekonomik zorluklarla mücadele eden üye ülkelere yardımcı olmaya hazır olduklarını bildirdi.

02.03.2020 23:17 | Son Güncelleme: 02.03.2020 23:17
Dünya Bankası ve IMF'den ortak 'salgın' açıklaması

ve IMF, koronavirüs salgınının neden olduğu insani ve ekonomik zorluklarla mücadele eden üye ülkelere yardımcı olmaya hazır olduklarını bildirdi.

Kaynak: Dunya.com

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