Dünya Bankası ve IMF'den ortak 'salgın' açıklaması
Dünya Bankası ve IMF, koronavirüs salgınının neden olduğu insani ve ekonomik zorluklarla mücadele eden üye ülkelere yardımcı olmaya hazır olduklarını bildirdi.
02.03.2020 23:17 | Son Güncelleme: 02.03.2020 23:17
Dünya Bankası ve IMF, koronavirüs salgınının neden olduğu insani ve ekonomik zorluklarla mücadele eden üye ülkelere yardımcı olmaya hazır olduklarını bildirdi.
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Kaynak: Dunya.com