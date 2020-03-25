Dünya Bankası ve IMF'den "borçları durdurma" çağrısı Dünya Bankası ve IMF'nin ortak açıklamasında, dünyanın en yoksul ülkelerinin borç ödemelerinin askıya alınmasının, Kovid-19 salgınının yarattığı zorluklarla mücadele için bu ülkelerin acil likidite ihtiyaçlarına yardımcı olacağı bildirildi.

Dünya Bankası ve IMF'nin ortak açıklamasında, dünyanın en yoksul ülkelerinin borç ödemelerinin askıya alınmasının, Kovid-19 salgınının yarattığı zorluklarla mücadele için bu ülkelerin acil likidite ihtiyaçlarına yardımcı olacağı bildirildi Kaynak: Dunya.com