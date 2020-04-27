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Dünya Bankası, Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi, Haber

Dünya Bankası Türkiye'ye sağlık sistemi için 100 milyon dolar krediyi onayladı

Dünya Bankası Covid-19 pandemisinin sağlıkla ilgili etkilerine karşı aldığı önlemleri desteklemek için Türkiye'ye 100 milyon dolar tutarında krediyi onayladığını açıkladı.

27.04.2020 09:29 | Son Güncelleme: 27.04.2020 09:29
Dünya Bankası Türkiye'ye sağlık sistemi için 100 milyon dolar krediyi onayladı

Dünya Bankası Covid-19 pandemisinin sağlıkla ilgili etkilerine karşı aldığı önlemleri desteklemek için Türkiye'ye 100 milyon dolar tutarında krediyi onayladığını açıkladı.

Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Dünya Bankası (24 Nisan) Acil Covid-19 Sağlık Projesi için Türkiye'ye sağlanacak 100 milyon dolar tutarında bir krediyi onayladı. Proje Dünya Bankası'nın 2 Nisan 2020 tarihinde açıkladığı 14 milyar dolarlık küresel hızlandırılmış fonunun bir parçasını oluşturuyor" denildi. 

Açıklamaya göre, Türkiye'nin alacağı kredi 5 yılı geri ödemesiz dönem olmak üzere 10.5 yıllık vadeye sahip. Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame, "Bu finansman Türkiye'nin etki azaltma ve hastalık yönetimi olanaklarını güçlendirerek koronavirüs pandemisinin potansiyel olarak yüksek sağlık ve insan maliyetlerinden kaçınma kapasitesini güçlendirecektir" dedi. 

Dünya Bankası önümüzdeki dönemde koronavirüs etkisini azaltmak adına 160 milyar dolar düzeyinde bir finansal destek sağlamayı hedefliyor. 


Kaynak: DHA

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