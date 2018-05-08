Dünya Bankası Türkiye'nin Büyüme Tahminini Güncelledi

Dünya Bankası, Türkiye'nin 2018'de yüzde 4,7, 2019'da ise yüzde 4,4 büyüyeceğini öngörüyor.

Dünya Bankası'nın "ECA Economic Update" raporunda Türkiye için 2019 TÜFE tahmini yüzde 9 olarak belirlendi. Türkiye büyüme tahmini ise 2018 için yüzde 4.7, 2019 için yüzde 4.4 olarak açıklandı.

"TÜRKİYE'NİN DIŞ KIRILGANLIĞI YÜKSEK"

Bloomberg'te yer alan habere göre, cari denge/GSYH oranının 2018'de tahmini -yüzde 5.7, 2019 için -yüzde 5,6 olarak açıklandığı raporda Türkiye'nin dış kırılganlığının yüksek kaldığı vurgulandı.

Raporda zayıf liranın ve maliyetli dış finansmanın şirket bilançolarına ters etki yapabileceği belirtildi:

"Mevcut makroekonomik ve beklenen dış koşullar parasal ve mali disiplini gerektiriyor. Kur ve faiz riskleri, yavaşlayan ekonomi ve hızlı kredi büyümesi bankacılık sektörü varlık kalitesinde potansiyel bozulmaya işaret ediyor."

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