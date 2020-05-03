HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Kouame'den Kovid-19 krizi için "eş güdümlü hareket" vurgusu

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Kouame'den Kovid-19 krizi için
03.05.2020 12:39 | Son Güncelleme: 03.05.2020 12:39

Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED) online etkinlik serisi YASED United kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe konuk olan Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame, krizden çıkış için salgın kontrol önlemleri ile ekonomik önlemlerin eş güdüm içinde uygulanması...

Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED) online etkinlik serisi YASED United kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe konuk olan Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame, krizden çıkış için salgın kontrol önlemleri ile ekonomik önlemlerin eş güdüm içinde uygulanması gerektiğini kaydetti.

YASED'den yapılan açıklamaya göre, derneğin, üyeleri ve paydaşlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede düzenli bilgi ve deneyim paylaşımı için başlattığı online etkinlik serisi YASED United'ın sekizincisi gerçekleştirildi. Küresel pandeminin Türkiye ekonomisi üzerindeki mevcut ve potansiyel etkileri ile koronavirüs mücadelesi ve sonrasında Türkiye'nin uygulaması gereken ekonomik tedbirlerin konuşulduğu seminere katılan Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame, iş dünyasının sorularını cevapladı.

Bu krizin, küresel yayılımının hızı ve boyutları bakımından daha önceki hiçbir krize benzemediğini belirten Kouame, "Başka birçok ülkede olduğu gibi, Türkiye'de de ilk göstergeler krizin ekonomik etkisinin derin ve yaygın olacağına işaret ediyor. Bu durum, pandemi eğrisini düzleştirmeye ve insanların hayatlarını kurtarmaya yönelik salgın kontrol önlemlerini özellikle insan sermayesinin ve istihdamın, finansal sektörün, tedarik zincirlerinin ve üretime dönük varlıkların korunması üzerinde odaklanarak krizin ekonomik etkilerini hafifletmeye yönelik önlemler ile birleştiren cesur ve eş güdümlü bir şekilde hareket etmeyi gerektirmektedir. Krizden çıkışı desteklemek için bunların hepsine ihtiyaç duyulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YASED Başkanı Ayşem Sargın da Türkiye'nin yanı sıra dünyanın pek çok bölgesini izleyen bir ekonomist olan Kouame'nin küresel pandemi sürecinde Türkiye ekonomisine dair verdiği bilgilerin kendileri için son derece değerli olduğunu ifade etti.

- "Ülkelerin bu krizi nasıl yönettikleri, geleceğin kazananlarını belirleyecek"

Bu krizin ekonomik anlamda uzun vadeli bir zayıflığa dönüşebileceğini ancak küresel tedarik zincirlerine entegrasyonu yüksek olan ve dijitalleşmeyi özümsemiş ülkelerin krizden en az zarar ve önemli avantajlarla çıkacağını vurgulayan Sargın, şunları kaydetti:

"Bu kriz bize, YASED olarak, önceki dönemde de sürekli altını çizdiğimiz iki önemli konu olan küresel tedarik zincirlerine iyi entegre olma ve rekabet gücünü dijitalleşme ile artırmanın, ülkelerin ve şirketlerin başarısı için ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gösterdi. Ülkelerin bu krizi nasıl yönettikleri, geleceğin kazananlarını belirleyecek. Türkiye kriz yönetimini sanayi sektöründe başarıyla uygulayabilirse ve güvenli kaynak ülke olarak konumlanabilirse, dünyanın tedarik zinciri çeşitlendirmesine gittiği kriz sonrası dönemde, kendine yeni büyüme alanları yaratabilir. Belirsizliklerin yüksek olduğu bu dönemde, ekonomide alınan önlemlerle iç ve dış piyasada uzun vadeli güven tesis edebilmek ve beklentileri doğru yönetebilmek çok önemli. Ara malı tedarikçilerimizin çeşitlendirmesi, lojistik alternatiflerin yaratılması ve ürün gamımızın yeni fırsatları değerlendirecek şekilde genişletilmesi, küresel tedarik zincirinden aldığımız payı arttırmamız için önemli adımlardan bazıları. Kriz sonrası dönemde Türkiye ekonomisinin hızlı bir şekilde canlanmasında lokomotif rol oynayacak faktörlerin başında dijitalleşme gelecek."

Sargın, Türkiye'nin dijitalleşmeye daha hızlı bir şekilde odaklanmasının önemine işaret ederek, "Dijital dönüşüm için tedarikçi ekosisteminin ve imalat sanayi ile iş birliği mekanizmalarının geliştirilmesi, şirketlere daha erken aşamada katkı sağlayan ve daha hızlı sonuç veren yeni nesil destek paketlerinin hazırlanması ve en önemli sermayemiz olan insan kaynağımızın yetkinliklerinin geliştirilmesi gibi konular öncelik haline gelmeli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Turizm sektörünü bırakıp litresi 100 liradan eşek sütü satan girişimci, siparişlere yetişemiyor Ekonomi
Turizm sektörünü bırakıp litresi 100 liradan eşek sütü satan girişimci, siparişlere yetişemiyor
Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü Ekonomi
Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü
Samsun'da Ramazanların vazgeçilmezi olan 50 kuruşluk atom tatlısı yok satıyor Ekonomi
Samsun'da Ramazanların vazgeçilmezi olan 50 kuruşluk atom tatlısı yok satıyor
Karpuzun kilosu 6 lira olunca dilim dilim satılıyor Ekonomi
Karpuzun kilosu 6 lira olunca dilim dilim satılıyor
Türk mühendislik firması, koronavirüsle fiyatı yükselen dezenfektan maliyetini yüzde 95 azaltan cihaz geliştirdi Ekonomi
Türk mühendislik firması, koronavirüsle fiyatı yükselen dezenfektan maliyetini yüzde 95 azaltan cihaz geliştirdi
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek Ekonomi
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor
Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Türkiye IMF'nin kapısına bir daha gitmeyecek
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Türkiye IMF'nin kapısına bir daha gitmeyecek
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
Solunum cihazı ihracatında ön izin şartı kaldırıldı
Solunum cihazı ihracatında ön izin şartı kaldırıldı
Koronavirüs nedeniyle deri sektörünün ihracatı yüzde 65 düşünce firmalar üretimi durdurmaya başladı
Koronavirüs nedeniyle deri sektörünün ihracatı yüzde 65 düşünce firmalar üretimi durdurmaya başladı
ABD'li iş insanı Cannor, borsada kazandığı 1,6 milyon doları çalışanlarına dağıttı
ABD'li iş insanı Cannor, borsada kazandığı 1,6 milyon doları çalışanlarına dağıttı
Hazine'nin dört aylık borçlanması 123 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı
Hazine'nin dört aylık borçlanması 123 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı
Merkez Bankası, hakim ortak olduğu Bankalararası Kart Merkezi'ne ilave sorumluluklar verecek
Merkez Bankası, hakim ortak olduğu Bankalararası Kart Merkezi'ne ilave sorumluluklar verecek
Türkiye, Somali'ye aralarında yerli solunum cihazı da olan tıbbı malzemeler gönderdi
Türkiye, Somali'ye aralarında yerli solunum cihazı da olan tıbbı malzemeler gönderdi
IMF koronavirüs nedeniyle Gürcistan'a 200 milyon dolar kredi verecek
IMF koronavirüs nedeniyle Gürcistan'a 200 milyon dolar kredi verecek
TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi 5 Mayıs'ta üretime ara veriyor
TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi 5 Mayıs'ta üretime ara veriyor
İstanbul'da Akasya ve Akbatı AVM'leri 1 Haziran'da açılıyor
İstanbul'da Akasya ve Akbatı AVM'leri 1 Haziran'da açılıyor
İmamoğlu: Koronavirüs nedeniyle İBB'nin gelirleri düştü, büyük bir tasarruf seferberliği başlattık
İmamoğlu: Koronavirüs nedeniyle İBB'nin gelirleri düştü, büyük bir tasarruf seferberliği başlattık
Soğan ihracatı kontrollü olarak yapılacak
Soğan ihracatı kontrollü olarak yapılacak
Koronavirüs nedeniyle Ramazan'da tatlı satışları yüzde 60 azaldı
Koronavirüs nedeniyle Ramazan'da tatlı satışları yüzde 60 azaldı
Tekrar yükselişe geçen gram altın, 382,8 liradan işlem görüyor
Tekrar yükselişe geçen gram altın, 382,8 liradan işlem görüyor
Gül üreticisine koronavirüs darbesi: Çiçekler seralarda çürüyor
Gül üreticisine koronavirüs darbesi: Çiçekler seralarda çürüyor
Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi 21 Aralık tarihinde tamamlanacak
Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi 21 Aralık tarihinde tamamlanacak
Koronavirüs salgını sürecinde Ankara'da portakal satışı rekor kırdı
Koronavirüs salgını sürecinde Ankara'da portakal satışı rekor kırdı
Havacılık devi Ryanair, 3 bin kişiyi işten çıkartacak
Havacılık devi Ryanair, 3 bin kişiyi işten çıkartacak
Kütahya'da yetişen vişne 'Şaphane vişnesi' adıyla tescillendi
Kütahya'da yetişen vişne "Şaphane vişnesi" adıyla tescillendi
Coca Cola, ekonomik kriz nedeniyle Lübnan pazarından çekiliyor
Coca Cola, ekonomik kriz nedeniyle Lübnan pazarından çekiliyor
Yılın ilk çeyreğinde 72,7 tonla en fazla altın alan ülke Türkiye oldu
Yılın ilk çeyreğinde 72,7 tonla en fazla altın alan ülke Türkiye oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici
Magazin Sibel Can Ajda Pekkan Hande Erçel Bülent Ersoy
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Lionel Messi Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Su Kaza Kadın Instagram
Şu an buradasınız: Dünya Bankası Türkiye Direktörü Kouame'den Kovid-19 krizi için "eş güdümlü hareket" vurgusu - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.5.2020 13:55:29. #1.15#
title