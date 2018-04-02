Dünya Bankası: Türkiye, 2018-2019 Yıllarında Yüzde 4-5 Arasında Büyür

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Johannes Zutt Türkiye'nin 2017 yılını çok iyi bir şekilde geçirdiğini ifade etti. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından hükümetin, yatırım konusunda özel sektörü cesaretlendirmek için çeşitli mali teşvikler verdiğini belirten Zutt, özel sektörün de buna aynı şekilde cevap verdiğini ve Türkiye'nin geçen yıl yüksek büyüme elde ettiğini söyledi. Zutt, "2018-2019 yıllarında Türkiye'de büyümenin yüzde 4-5 arasında ılımlı bir şekilde gerçekleşmesini bekliyoruz" dedi.

"TÜRK FİRMALARI VERİMLİ OLMALI"

Türkiye'nin 2017'nin üçüncü çeyreğinde gösterdiği büyümeye değinen Zutt, şunları kaydetti:

"Ancak Türk firmaları, verimlilik konusunda aktif olmazsa bu seviyedeki büyümeyi sürdüremez. Türk şirketleri, Avrupa ve küresel değer zinciriyle iyi bir şekilde bütünleştiler ancak değer zincirinin en karlı kısmının üzerinde çalışmıyorlar. İleriye dönük olarak, Türk şirketlerinin, daha yüksek fiyatlar talep eden ürün ve servislerin inovasyonunda, bu ürün ve servislerde daha fazla gömülü teknoloji sağlamada daha iyi iş çıkarmaları gerekiyor."

Zutt, dünya ekonomisinde gömülü teknolojiye sahip kompleks ürünlere gelecekte daha çok talep olacağını ancak Türk şirketlerinin yüksek büyüme için bir adım olan gömülü teknoloji ürünlerinde şu ana kadar ilerleme kaydetmediğini söyledi.

"TÜRKİYE'DE HÜKÜMETLERLE BİRLİKTE BİRÇOK ALANDA ÇALIŞIYORUZ"

Johannes Zutt, Türkiye ekonomisinin Avrupa ekonomisiyle yakından ilişkili ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına karşı hassas olduğunu dile getirerek, Türkiye'nin, bu faiz artırımlarından ve yüksek petrol fiyatlarından kaynaklanan stresi yönetebilmesi, ayrıca AB ile ilişkilerini sürdürmesi gerektiğini vurguladı.

Zutt, "Türkiye'nin büyümesinin çoğu Avrupa ile gerçekleştirdiği işlerden kaynaklanıyor" dedi.

Dünya Bankası'nın Türkiye'ye verdiği desteklere değinen Zutt, "Dünya Bankası Türkiye'de enerji sektöründe aktif. Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi'ne (TANAP) destek veriyoruz. Tuz Gölü'ndeki Doğalgaz Depolama Tesisi'nin büyütülmesi için hükümetle birlikte çalışıyoruz. Enerji iletim, dağıtım ve yenilenebilir enerji konularında çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Bu alandaki çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Zutt, Milli Eğitim Bakanlığı ile Suriyeli mültecilerin okullara entegrasyonu konusunda çalıştıklarını, ayrıca Sağlık Bakanlığı ile çeşitli alanlarda temas halinde olduklarını anlattı.