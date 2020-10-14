Dünya Bankası'ndan yoksullara 12 milyar dolar aşı desteği

Dünya Bankası, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, toplam nüfusunun bir milyarı bulan en yoksul ülkelerin coronavirüse karşı aşı, test kiti ve tedavi harcamalarında kullanılmak üzere 12 milyar dolarlık kaynak ayırdığını duyurdu.

Dünya Bankası, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, toplam nüfusunun bir milyarı bulan en yoksul ülkelerin coronavirüse karşı aşı, test kiti ve tedavi harcamalarında kullanılmak üzere 12 milyar dolarlık kaynak ayırdığını duyurdu.

Gelişmekte olan ülkelerin aşılara adil ve eşit erişime sahip olması için yaptıkları çalışmaları Covid acil durumunu ele alacak şekilde genişlettiklerini vurgulayan Dünya Bankası Başkanı David Malpass, "Güvenli ve etkili aşılara ve güçlendirilmiş dağıtım sistemlerine erişim, pandeminin seyrini değiştirmenin anahtarıdır ve yıkıcı ekonomik ve mali etkiler yaşayan ülkelerin dirençli bir toparlanmaya doğru ilerlemelerine yardımcı olur" dedi.

Malpass daha önce yaptığı bir açıklamada, dünya çapında pandemiyle mücadele için alınan önlemleri, üst sınıfların lehine olduğu gerekçesiyle eleştirdi ve böylesi uygulamalarla gelişmekte olan ülkelerin en ağır darbeyi alacağını vurguladı.

Dünya Bankası, pandeminin başından itibaren, küresel ekonomik toparlanmayı desteklemek için 160 milyar dolarlık kaynak ayırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı