Dünya Bankası'ndan Yemen'e 150 milyon dolar yardım
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Dünya Bankası'ndan Yemen'e 150 milyon dolar yardım

Dünya Bankası'ndan Yemen'e 150 milyon dolar yardım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dünya Bankası, Yemen'e sağlık, gıda ve sanitasyon projeleri için 150 milyon dolar yardım sağlayacağını duyurdu.

Dünya Bankası, Yemen'e sağlık, gıda ve sanitasyon projeleri için 150 milyon dolar yardım sağlayacağını duyurdu.

Dünya Bankası, Yemen için harekete geçti. Dünya Bankası tarafından yapılan açıklamada, kuruluşun Yemen'e sağlık, gıda ve sanitasyon projeleri için 150 milyon dolar yardım sağlayacağı kaydedildi. Birleşmiş Milletler (BM) kurumları ve Yemen'in yerel yetkilileriyle birlikte çalışan Dünya Bankası'nın Yemen Acil İnsan Sermayesi Projesi (YEHCP) kapsamında Banka, fon artışının 3,65 milyon Yemenliye, temel sağlık, beslenme, su ve sanitasyon hizmetleri sağlamak için harcanacağını aktardı.

Dünya Bankası'nın Yemen Ülke Müdürü Tania Meyer yaptığı açıklamada, yardım projesinin hedeflerine kısaca değinerek, "Proje, uzak bölgelerde yaşayanlar da dahil olmak üzere en yoksul ve en savunmasız kişilere kaliteli sağlık hizmeti sunulmasına yardımcı olmak için ihtiyaç duyulan acil durum fonlarını sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan geçtiğimiz hafta ABD, uluslararası toplumu ve özellikle Yemen'in komşularını, insani yardım fonlarını artırma taahhütlerini yerine getirmeye çağırmış, aksi takdirde yardım programlarının kapanmaya zorlanabileceği konusunda uyarmıştı. Geçtiğimiz yıl ise Yemen'e yönelik yardım finansmanında ciddi bir boşluklar ortaya çıkmıştı. BM yetkililerinin, Yemen'in 10 yıllardır dünyanın en ağır kıtlığı ile karşı karşıya kalabileceğini belirtmesinin ardından Nisan ayından bu yana ülkeye daha fazla yardım akmaya başlamıştı. Fakat yardım grupları ise, insani hareketlerin 2021'i görmek için hala yeterli paraya sahip olmadığını belirtiyordu. Ayrıca Yemen, 6 yıldan uzun bir süre önce patlak vermen savaş ve BM'nin ülkedeki durumu dünyanın en büyük insani krizi olarak tanımlamasından önce de, Dünya Bankası'nın Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki en fakir ülkesiydi. Ülkede patlak veren savaşta, çoğu sivil olmak üzere on binlerce Yemenli hayatını kaybetmişti, milyonlarca insan ise kıtlığın eşiğine gelmişti. - SANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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